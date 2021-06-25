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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 25.06.2021 - 10:05 | Son Güncelleme:

Son dakika: İsrail'de kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

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Son dakika: İsrail'de kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

Artan vakalar sonrası İsrail, kaldırılan maske yasağını geri getirdi. Söz konusu karar kapsamında ülkede kapalı alanlarda maske takmak yeniden zorunlu hale getirildi.

İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğunu yeniden uygulama kararı aldı.

Haaretz'te yer alan habere göre, karar bugün yerel saat ile 12.00 itibari ile yürürlüğe girecek.

Aynı habere göre, söz konusu karar son günlerde dünyayı etkisi altına alan Delta varyantı nedeniyle alındı.

İsrail'in pandemi müdahale görev gücünün başkanı Nachman Ash, vakalardaki artışın büyük olasılıkla ilk kez Hindistan'da görülen oldukça bulaşıcı Delta varyantından kaynaklandığını söyledi.

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İsrail sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kalabalık ortamlara girildiğinde açık havada da maske takılması gerektiği vurgulandı. Ancak bu bir tavsiye kararı olarak kaldı.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda, 15 Haziran'da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 789'a yükseldi.

 

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