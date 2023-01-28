Son dakika: İsrail'de bir saldırı daha: 2 ölü

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İsrail Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



İsrail polisi olayın 'terör saldırısı' olduğunu duyurdu.



Saldırı dün akşam yine Kudüs kentinde yer alan bir sinagoga yapılan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırının peşinden gerçekleşti.



DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Dün akşam saatlerinde Kudüs’ün Neve Yaakov semtinde dün sinagogdan çıkan halka bir saldırganın ateş açtığı ve polisin daha sonra saldırganı etkisiz hale getirdiği açıklandı.



Olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Polis, saldırganın Kudüs’te yaşayan 21 yaşında bir erkek olduğunu, olay yerine araçla gelerek Şabat sebebiyle dua edenlerin sinagogdan çıkmasını beklediğini ve daha sonra çıkanlara ateş açtığını belirtti.