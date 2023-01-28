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Son dakika: İsrail'de bir saldırı daha: 2 ölü

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Saldırı#Kudüs
Son dakika: İsrailde bir saldırı daha: 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 12:09

İsrail'in Kudüs kentinde düzenlenen saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İsrail polisi olayın 'terör saldırısı' olduğunu duyurdu.

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İsrail Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail polisi olayın 'terör saldırısı' olduğunu duyurdu.

Saldırı dün akşam yine Kudüs kentinde yer alan bir sinagoga yapılan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırının peşinden gerçekleşti.

DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Dün akşam saatlerinde Kudüs’ün Neve Yaakov semtinde dün sinagogdan çıkan halka bir saldırganın ateş açtığı ve polisin daha sonra saldırganı etkisiz hale getirdiği açıklandı.

Son dakika: İsrailde bir saldırı daha: 2 ölü

Olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Polis, saldırganın Kudüs’te yaşayan 21 yaşında bir erkek olduğunu, olay yerine araçla gelerek Şabat sebebiyle dua edenlerin sinagogdan çıkmasını beklediğini ve daha sonra çıkanlara ateş açtığını belirtti.

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#İsrail#Saldırı#Kudüs

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