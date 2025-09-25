Son dakika... İsrail yeniden Yemen'i vurdu

Haberin Devamı

İsrail ordusu, yeniden Yemen'in başkenti Sana'yı hedef aldı. Patlama sesleri duyulan Sana'da, İsrail ordusu tarafından 15'ten fazla hava saldırısı gerçekleştiği bildirildi.

Al Jazeera'da yer alan haberde, İsrail'in, Husi liderlerine, komuta merkezlerine ve Husi silah depolarına yönelik saldırı düzenlediği aktarıldı.

Saldırının ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya platformu X'ye yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Geçiş Paketi Harekatı kapsamında, Sana'da Husiler'in birçok hedefine güçlü bir darbe indirdik. İsrail Hava Kuvvetlerine ait jetler, Husi Genelkurmay Başkanlığı'na ait bir kamp da dahil olmak üzere birçok askeri kampa saldırarak onlarca Husi'yi etkisiz hale getirdi ve İHA ve silah depolarını imha etti. Dün söz verdiğim gibi, bize zarar veren, yedi kat zarar görecektir."

HUSİ LİDERİNİN KONUŞMASINA KISA BİR SÜRE KALA GERÇEKLEŞTİ

Yemen medyası El Mesire, Husi lideri Abdülmelik Bedreddîn El-Husi'nin haftalık konuşmasının yayınlanmasına kısa bir süre kala saldırının gerçekleştiğini kaydetti.



İsrail'in saldırısı, Husiler'in İsrail'in güneyindeki Eylat kentine düzenlediği İHA saldırısının ardından gerçekleşti. Husiler'in dün düzenlediği saldırıda, 3'ü ağır 50 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.