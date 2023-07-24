Son dakika... İsrail Meclisi, Yüksek Mahkemenin yetkilerini kısıtlayan yasayı onayladı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformunun oylaması bugün Knesset’te yapıldı.

Tel Aviv ve Kudüs’te protesto gösterileri devam ederken yargı reformu parlamentoda yapılan oylamayla kabul edildi.

Knesset sözcüsü, İsrail parlamentosunun, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti tarafından sunulan bazı Yüksek Mahkeme yetkilerine yönelik tartışmalı bir kısıtlamayı yasalaştırdığını duyurdu.

Sözcü açıklamasında muhalefet milletvekillerinin protesto amacıyla Knesset genel kurulunu terk etmelerinin ardından, tasarının 64-0 oyla geçtiği bilgisine yer verdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD'nin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor.

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İsrail'in yazılı bir Anayasası bulunmazken, Yüksek Mahkeme en yüksek yargı merci olarak görev yapıyor. İsrail’de devletin işleyişine, yönetimi ile insan hak ve özgürlüklerine ilişkin "temel yasalar” bulunuyor.

İsrail'de 4 Temmuz’da Anayasa Komisyonu yargının hükümet üzerindeki denetimini sınırlayacak yasa tasarısını onaylamıştı.

Söz konusu yasa tasarısı ile Yüksek Mahkemenin hükümet ve meclisin kararlarını yasalar nezdinde tutarsız bulduğu takdirde bozma yetkisine sınır getiriyor.