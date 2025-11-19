Son dakika... İsrail'den Lübnan'a saldırı

Haberin Devamı

İsrail ordusu, "birazdan vuracağız" diyerek Lübnan'ın güneyine saldırı düzenleyeceklerini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, iki binanın işaretlendiği ve "acil" koduyla tahliye uyarısının yer aldığı görüldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee tarafından yayınlanan tahliye uyarısında, Lübnan’ın güneyindeki özellikle Deir Kifa ve Şahur köylerinde yaşayanlara seslenildi.

Hizbullah'ın bölgedeki askeri tesislerine saldırı düzenleyeceklerini belirten Adraee, “Kendi güvenliğiniz ve ailelerinizin güvenliği için, haritalarda gösterilen belirlenmiş bölgedeki binaları derhal tahliye etmeli ve buralardan uzaklaşmalısınız. İşaretlenmiş alanların içinde kalmanız sizi tehlikeye atar” ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMDAN YARIM SAAT SONRA SALDIRMAYA BAŞLADILAR

İsrail ordu sözcüsünün açıklamasının üstünden yaklaşık 30 dakika geçmesinin ardından Lübnan'ın güneyine saldırı başladı. IDF'ten yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, Hizbullah altyapısına ait birkaç hedefi vuruyor." denildi.

The IDF is currently striking several Hezbollah terror infrastructure sites in southern Lebanon. — Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2025

ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.