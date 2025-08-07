Son dakika... İsrail Kabinesi, Gazze'yi işgal planını onayladı

Haberin Devamı

İsrail Kabinesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi işgal etme planını onayladı. Karara göre İsrail ordusu, Gazze'nin tamamının kontrol altına alınması için hazır tutulacağı bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD basınına verdiği röportajda Gazze Şeridi'ne ilişkin planları hakkında açıklamalarda bulunmuştu. İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme yönünde bir planı olup olmadığı sorusuna Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme niyetinde olduğunu ifade ederek, "Niyetimiz bu yönde. Orayı elimizde tutmak istemiyoruz. Bir güvenlik çemberine sahip olmak istiyoruz. Orayı yönetmek istemiyoruz. Orada bir yönetim organı olarak bulunmak istemiyoruz" demişti.

"ARAP GÜÇLERİNE DEVRETMEK İSTİYORUZ"

Gazze'yi işgalin ardından Arap güçlerine devredeceklerini iddia eden Netanyahu, "Burayı bizi tehdit etmeden düzgün bir şekilde yönetecek ve Gazzelilere iyi bir yaşam sunacak Arap güçlerine devretmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Öte yandan şu anda Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 75'ini işgal eden İsrail ordusu, birçok kez Gazze'nin tamamen işgaline karşı olduğunu belirtmişti.

AYRINTILAR GELİYOR...