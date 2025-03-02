Son dakika...Peş peşe skandallar... İsrail'den Gazze hamlesi, ABD imzayı attı!

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İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu sabah itibariyle Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği kaydedildi.

İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günlün birinci aşamasının dün itibariyle sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.



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İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu ve Hamas'ı "Ateşkes konusundaki anlaşmazlıklar devam ederse sonuçlarına katlanırsınız" diye tehdit etti.

ABD SİLAH TESLİMATINI HIZLANDIRIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, eski Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail'e yönelik "kısmi silah ambargosu" kararını geri çevirdi.

İsrail'e yaklaşık 4 milyar dolarlık silah satışının teslimatını hızlandırmak için bildiri imzaladığını aktaran Rubio, Başkan Donald Trump yönetiminin göreve başlamasından bu yana İsrail'e yaklaşık 12 milyar dolarlık silah satışını onayladığını ifade etti.

Rubio, ABD'nin İsrail'i desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.



ABD yönetimi, 8 Şubat'ta İsrail'e toplam değeri 7,4 milyar doları bulan, aralarında farklı kategorilerde binlerce füze ve mühimmatın yer aldığı yeni silah satışına onay vermişti.

Bu kapsamda İsrail'e 2 bin 166 küçük çaplı bomba, 2 bin 800 genel amaçlı 500 kilogramlık bomba, 13 bin Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) güdüm kitinin yanı sıra farklı kategorilerde binlerce bomba ve güdüm kiti teslim edilecek.







