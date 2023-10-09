Son dakika: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail adını koydu: Holokost'tan bu yana en ölümcül saldırı! İran'dan flaş 'Aksa Tufanı' açıklaması

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Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonunun yankıları sürüyor.

Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail Başbakanı Netanyahu kameraların karşısına geçmiş ve 'savaştayız' demişti.

Netanyahu'nun bu açıklamasından saatler sonra İsrail resmen Hamas'a savaş ilan etti.

Gazze'ye havadan misilleme saldırılarına devam eden İsrail, ülke sınırları içinde 8 noktada hala tam kontrolü sağlamaya çalışıyor.

Wall Street Journal elde ettiği bir rapora dayandırdığı haberinde İran'ın operasyonda dahili olduğunu öne sürdü.

'SON ONAY BEYRUT'TA VERİLDİ'

Söz konusu habere göre 'İranlı güvenlik yetkilileri, Hamas'ın Cumartesi günü İsrail'e yönelik gizli saldırısını planlamasına yardımcı oldu ve geçen Pazartesi Beyrut'ta yapılan toplantıda son onayı verdi' denildi.

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İRAN'DAN AKSA TUFANI AÇIKLAMASI

Çatışmalar hız kesmeden devam ederken İran'dan dikkat çeken bir Aksa Tufanı açıklaması geldi. İran ilk defa bu iddialara yanıt verdi.

İran, Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonunda herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti.

İran'ın BM misyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Filistin'e kararlı bir şekilde destek veriyoruz, ancak Filistin'in tepkisine dahil değiliz, çünkü bu yanıt yalnızca Filistin'in kendisi tarafından üstleniliyor.'

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Pazar günü attığı bir tweet’te şiddeti 'yıllardır süren cinayetlere ve suçlara meşru bir yanıt' olarak nitelendirmişti.

Bu arada Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Wana Haber Ajansı tarafından paylaşılan ve televizyonda yayınlanan bir konuşmasında bunu, "Filistinli askerler (ve) tüm Filistinli gruplar" için bir "zafer" olarak nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı. Türkiye’ye arabuluculuk için çağrı yaptığını belirten Blinken, 'Ateşkesi savunmasını teşvik ettim' dedi.

BMGK AÇIKLAMADA ANLAŞAMADI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, (BMGK) İsrail ile Hamas arasındaki savaşın ortasında kapalı kapılar ardında acil bir oturumda toplandı ancak ortak bir açıklama için gereken oybirliğini sağlayamadı.

FESTİVALDE 260 KİŞİ ÖLDÜ

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İsrail'in güneyinde Hamas militanlarının saldırısına uğrayan müzik festivali alanından 260'dan fazla cesedin çıkarıldığı bildirildi.

İsrail’deki basın kuruluşları bu sayıyı, arama kurtarma örgütü Zaka’dan gelen bilgiye dayandırdı.

İsrail basını saldırının boyutunu gözler önüne seren bir manşet ile okurlarının karşısına çıktı. Haaretz 'Holokost'tan bu yana en ölümcül saldırı' manşetini attı.

'İSRAİL'İ YILLARCA KANDIRDILAR'

Times of Israel ise 'Hamas'ın nasıl yıllarca İsrail'i kandırdığını' yazdı. Haberde 'Hamas'a yakın bir kaynak, terör örgütünün İsrail'i, grubun silahlı çatışma istemediğini ve göreceli sakinliği korumak için ekonomik teşviklerle yatıştırılabileceğini düşündürmek amacıyla yıllarca süren bir kampanya yürüttüğünü söyledi' ifadelerine yer verildi.

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Haberde Eski ulusal güvenlik danışmanı Yaakov Amidror'un itiraf gibi açıklamalarına da yer verildi.

'Bunun doğru olduğuna inanmaya başladık diyen Amidror sözlerine şöyle devam etti;

'Yani biz bir hata yaptık. Bu hatayı bir daha yapmayacağız ve Hamas'ı yavaş ama emin adımlarla yok edeceğiz.'

GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı son bülteninde 78'i çocuk en az 413 kişinin öldüğünü, 2 bin 300'den fazlasının da yaralandığını bildirdi.

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İsrail'de 260'ı müzik festivalinde olmak üzere 700'den fazla kişi öldü. İsrail sağlık bakanlığı, devam eden şiddet olaylarında yaralanan İsraillilerin sayısını güncelleyerek şu ana kadar 2 bin 382 kişinin hastanelerde tedavi edildiğini söyledi.

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Bakanlık, yerel basına yansıyan açıklamasında, 22 kişinin durumunun kritik olduğunu ve 345 kişinin de ciddi şekilde yaralandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Pazar gecesi yaptığı açıklamada, yerel saatle 21:00 itibarıyla 123.000'den fazla Filistinlinin Gazze'de yerinden edildiğini ve 74.000'e yakınının okullara sığındığını söyledi.

İsrail, Hamas'ın sürpriz saldırısına Gazze'ye bir dizi hava saldırısıyla karşılık verdi. Gazze Şeridi yaklaşık 2,3 milyon insana ev sahipliği yapıyor ve dünyadaki en yüksek nüfus yoğunluğundan birine sahip.