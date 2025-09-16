Son dakika: İsrail kana doymuyor! Hem Gazze'yi hem Yemen'i vurdu

Son dakika: İsrail kana doymuyor! Hem Gazze'yi hem Yemen'i vurduGüncelleme Tarihi:
Son dakika: İsrail kana doymuyor! Hem Gazze'yi hem Yemen'i vurduGüncelleme Tarihi:
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, AB Komisyonunun yarın "İsrail'in Gazze konusunda rota değişikliği yapması için Tel Aviv'e baskı uygulayacak bazı önlemler" sunacağını kaydetti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatının daha fazla ölüm, yıkım ve yerinden edilme anlamına geldiğinin altını çizen Kallas, "İsrail'in Gazze'deki kara harekatı, zaten vahim olan durumu daha da kötüleştirecek." ifadesini kullandı.
Kallas ayrıca, "Ticaret imtiyazlarının askıya alınması, aşırılıkçı bakanlara ve şiddet uygulayan yerleşimcilere yaptırımların uygulanması, AB'nin bu savaşın sona ermesini talep ettiğini açıkça gösterecektir." değerlendirmesini paylaştı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den bir füze fırlatıldığının tespit edildiği ve alarmların bu nedenle devreye girdiği belirtildi.
Tel Aviv başta olmak üzere birçok kentte alarmların devreye girmesinin ardından füzenin hava savunma sistemlerince önlendiği ileri sürüldü.
Hamas, İsrail'in Gazze kentine başlattığı kapsamlı kara saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, söz konusu saldırıların "soykırım ve etnik temizliğin yeni bir aşaması" olduğu belirtildi.
Gazze'ye saldırıların "ABD'nin açık siyasi ve askeri desteğiyle" gerçekleştirildiği, dolayısıyla yaşananlardan Washington'un da sorumlu olduğu kaydedildi.
ABD yönetimi, Gazze'de yaşanan soykırım ve etnik temizliğin "kilit ortağı" olarak nitelendirildi.
Uluslararası topluma "katliamların boyutuna uygun acil kararlar alma" çağrısı yapılırken, Arap ve İslam ülkelerinden de "Gazze'deki soykırımı durdurmak için sorumluluk üstlenmeleri" istendi.
İrlanda Başbakanı Micheal Martin, partisinin Douglas'taki etkinliği çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun raporunu değerlendirdi.
Gazze'de çok açık şekilde soykırım yapıldığını söyleyen Martin, "Bu çok ciddi raporun gerçeklere dayanması ve kapsayıcı olmasından memnuniyet duyuyorum. Raporu hazırlayan komisyonun başı Ruanda soykırımına ilişkin raporu da hazırlayan ekipte yer almıştı. Bu nedenle kimse onların vardığı yargıyı sorgulayamaz." ifadelerini kullandı.
Martin, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin 5 soykırım kriterinden 4'ünü içerdiğini belirterek, "Hepimiz buna şahidiz. Gazze'deki tüm binalar yıkıldı. Rapor, tüm konutların yüzde 90'ının yıkıldığını, eğitim kurumlarının yıkıldığını, sağlık altyapısının ve üreme sağlığı tesislerinin yok edildiğini gösteriyor. Bu, yeni doğumlara saldırdığınız anlamına geliyor." diye konuştu.
Dünyaya, "Bu kanı ve sivil katliamını durdurun." diye seslenen Martin, "BM raporuna göre bir soykırımın yaşandığı çok açık. İsrail hükümeti yaşananlardan dolayı hesap vermek zorunda kalacak." vurgusunu yaptı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın "Gazze yanıyor" ifadelerine değinen Martin, "İsrail hükümetinin davranışlarını nasıl bir zihin yönlendiriyor?" diye sordu.
Martin, ABD ve Avrupa'nın Gazze'de akan kanı durdurmak için sesini yükseltmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hamas’a tüm rehineleri serbest bırakma çağrısında bulundu. Hamas’ın rehineleri İsrail’in kara saldırılarına karşı canlı kalkan olarak kullanmak üzere tünellerden yeryüzüne çıkardığına dair haberlerin olduğunu iddia eden Trump, "Umarım Hamas liderleri böyle bir şey yapmaları halinde neye bulaşmış olacaklarını biliyordur" ifadelerini kullandı.
Rehinelerin canlı kalkan olarak kullanılmasının 'çok az kişinin gördüğü türden bir insanlık zulmü’ olacağını söyleyen Trump, "Buna izin vermeyin, yoksa her şey olabilir. Tüm rehineleri hemen serbest bırakın" açıklamasında bulundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Trump’a teşekkür ederek, "İsrail'in Hamas'a karşı mücadelesine ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederim, Başkan Donald Trump" dedi.
Hamas da Trump'ın açıklamalarına yönelik, "Trump, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırıları ve esirlerin durumuyla ilgili paylaşımıyla Siyonist propagandanın tarafgirliğini yapıyor ve Gazze'de çoğu kadın ile çocuk 65 bin kişinin ölmesi ve etnik temizlik suçunu göz ardı eden bir çifte standart uyguluyor" ifadelerini kullandı.
İsrail savaş uçaklarının Yemen'e saldırı düzenlediği bildirildi.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Amerikan şirketi X platformundaki sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.
Seri, İsrail savaş uçaklarının ülkeye saldırı düzenlediğini ve hava savunma sistemlerinin buna karşı mücadele verdiğini kaydetti.
Hava savunma sistemlerinin, düşman uçaklarına yönelik büyük bir kargaşa yarattığını ifade eden Seri, bazı savaş uçaklarının hedeflerindeki saldırıları gerçekleştiremeden hava sahasını terk etmek zorunda kaldığını belirtti.
Öte yandan Yemen haber ajansı SABA ise, saldırıyı doğrularken, saldırının Hudeyde kentine yönelik olduğunu aktardı.
Haberde, kente 12 kez hava saldırısı düzenlendiği vurgulandı.
Öte yandan İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla Hudeyde Limanı'na düzenlenen saldırının sorumluğunu üstlendi.
Açıklamada, Hudeyde Limanı'nda Husilere ait olduğu iddia edilen "askeri yapıların" hedef alındığı belirtildi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Husilere yönelik denizden ve havadana sürdürdüklerini iddia ettiği ablukaya devam edeceklerini ifade etti.
Katz, "Husiler, İsrail Devleti'ne saldırı girişiminde bulunursa, bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyecek ve karşılık almaya devam edecektir” dedi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas’ın rehineleri iade etmemesi ve silah bırakmaması halinde "Gazze’nin yok edileceğini" belirtti.
Katz, Gazze’de saldırılarını sürdüren 162. Tümen karargahına yaptığı ziyaret sırasında, “Hamas’tan sadece iki şeye ihtiyacımız var: tüm rehineleri serbest bırakması ve silahsızlanması. Buradaki saldırının amacı Hamas’ı doğrudan yenilgiye uğratmak ve aynı zamanda rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.
Savunma Bakanı ayrıca, “Gazze Şehri’nin kontrolünü ele geçirmek istiyoruz çünkü burası bugün Hamas’ın ana yönetim sembolü. Gazze düşerse onlar da düşecek” dedi.
Katz, Hamas’ın Gazze’deki yeni askeri lideri İzzeddin Haddad’a atıfta bulunarak, daha önce örgütü yöneten Yahya ve Muhammed Sinwar kardeşlerin Gazze’yi yıkıma sürüklediğini dile getirdi.
“Bedelini ödeyecekler ve Gazze yerle bir olacak” diyen Katz, operasyonun Hamas’a ağır kayıplar verdirmeyi hedeflediğini vurguladı.
İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter, Filistin Devleti'ni tanımanın ülkesi için bir sürecin başlangıcı değil sonu olacağını belirterek, İsviçre'nin bu adımı atması için ön koşulların yerine gelmesi gerektiğini söyledi.
Keller-Sutter, "İsviçre iki devletli çözümü destekliyor. Bizim için Filistin Devleti'ni tanımak sürecin başlangıcı değil, sonu olacaktır. İsviçre'nin Filistin'i tanıması için gereken ön koşulların yerine gelmesi gerekir." dedi.
İsrail ordusu, Yemen’in Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı’nı “önümüzdeki saatlerde” hedef alacağını açıkladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Hudeyde Limanı'na saldırı tehdidinde bulundu. Adraee, İran'ın desteklediği Husiler'in Hudeyde Limanı'nı "askeri amaçlarla kullanıldığını" iddia etti.
"İlerleyen saatlerde" Hudeyde Limanı'na saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Adraee, söz konusunu limanda bulunanları ve demirli gemilerin bölgeden ayrılmasını istedi.
İsrail ordusu, daha önce birçok kez Hudeyde Liman'na hava saldırıları düzenlemişti.
Al Jazeera, Gazze'de can kaybının hızla arttığını bildirdi. Gece saatlerinde düzenlenen İsrail saldırılarında 24 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, sabah saatlerinden bu yana kayıp sayısının 64'e çıktığı duyuruldu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaşamını yitirenlerden 52'sinin, İsrail'in kara işgali başlattığı Gazze kentinde öldürüldüğünü duyurdu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 59 artarak 64 bin 964'e çıktı.
GAZZE KENTİ'NDE ASKERİ YÖNETİM
İsrail, Gazze kentinde "askeri yönetim" kuracağını bildirdi. İsrail ordusunun, idari birimler oluşturarak askeri yönetimden sorumlu olacağı kaydedildi.
DÜNYADA TEPKİLER ARTIYOR
İsrail'in kara harekatına başlamasının ardından dünyadan peş peşe tepkiler geldi. Uluslararası toplum, İsrail'in can kaybının giderek yükseldiği Gazze'ye saldırılarını durdurmasını talep etti.
BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırı nedeniyle Cenevre’de acil toplantı yapma kararı aldı. Katar, saldırıyı “devlet terörü” olarak nitelendirdi ve uluslararası topluma acil eylem çağrısı yaptı.
LÜKSEMBURG FİLİSTİN'İ TANIYACAK
Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, ülkesinin bu ay sonunda gerçekleşecek BM Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıyacak Avrupa ülkeleri arasına katılacağını açıkladı. İspanya Dışişleri Bakanlığı ise İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın Başbakan Pedro Sanchez’i “antisemit ve yalancı” sözleriyle hedef almasının ardından, İsrail büyükelçisini bakanlığa çağırdı.
'İNGİLTERE SUÇ ORTAKLIĞI RİSKİYLE KARŞILAŞABİLİR'
Al Jazeera’nin haberine göre, uluslararası insani yardım kuruluşu ActionAid’in CEO’su Hannah Bond, BM soruşturma komisyonunun İsrail’in soykırım işlediğine dair bulgularını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bond, İngiltere hükümetine “İsrail’e yönelik tüm silah ihracatını derhal durdurma” çağrısında bulundu ve aksi takdirde Londra’nın suç ortaklığı riskiyle karşı karşıya kalacağını kaydetti.
Uluslararası Af Örgütü de komisyonun raporunun ardından İngiltere’yi, İsrail’in Gazze’deki eylemlerini “önlemeye ve cezalandırmaya” davet etti. Örgütün İngiltere Kriz Müdahale Yöneticisi Kristyan Benedict, yaptığı açıklamada, “İngiltere’nin pozisyonunu değiştirmesi ve gecikmeden harekete geçmesi gerekiyor” dedi.
İNGİLTERE'DEN İSRAİL'E TEPKİ
İngiltere’nin yeni İçişleri Bakanı Yvette Cooper, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılarının yalnızca daha fazla kan dökülmesine neden olacağını ifade etti. Eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise hükümetin bu politikalarının, “zamanımızın en büyük suçlarından birine ortak olmak” anlamına geleceğini söyledi. Corbyn, X hesabından yaptığı paylaşımda “Bu soykırım İngiltere’ye de aittir” ifadelerini kullandı. Eski İşçi Partisi milletvekili Zarah Sultana da X üzerinden yaptığı açıklamada, hükümete “İsrail’e silah satışını durdurma” çağrısında bulundu.
İSPANYA'DAN EUROVISION KARARI
İspanya devlet televizyonu RTVE’nin yönetim kurulu, İsrail’in gelecek yılki Eurovision Şarkı Yarışması’na katılması durumunda yarışmadan çekileceğini duyurdu. Bu kararın ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İzlanda ve İrlanda’dan sonra böyle bir adım atan beşinci ülke oldu.
İsrail ordusunun Gazze kentinde başlattığı yoğun kara operasyonunun ardından, kuzeyden ve Gazze kentinden kaçan çok sayıda Filistinli, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan UNRWA’ya ait bir okula sığındı. Nüfusun sığındığı okul, çadır kampları ve yüksek katlı binalara yönelik saldırıların gölgesinde, binlerce yerinden edilmiş aileye geçici barınak sağlıyor.
İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun Gazze Şeridi'nde soykırım işlediğine yönelik raporuna tepki gösterdi.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun İsrail’in Gazze'de soykırım işlediğini ortaya koyan raporunun "düzmece" olduğu ileri sürüldü.
BM raporunu hazırlayan Komisyon Başkanı Navi Pillay ile üyeler Chris Sidoti ve Miloon Kothari'yi antisemitizmle suçlayan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde soykırım işlediğini ortaya koyan raporun, Bar-Ilan Üniversitesine bağlı düşünce kuruluşu Begin-Sadat Center for Strategic Studies'in (BESA) hazırladığı raporla önceden çürütüldüğü öne sürüldü.
İsrail, "çarpıtılmış ve yanlış” olduğunu ileri sürdüğü raporu kesin bir dille reddederken söz konusu Soruşturma Komisyonu'nun derhal lağvedilmesini de talep etti.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, sivillerin korunması ve İsrail’in Gazze Şehri’ne yönelik işgalinin durdurulması için “olağanüstü ve acil uluslararası müdahale” çağrısı yaptı.
Bakanlık, X hesabından yaptığı açıklamada, savaşı diplomasi yoluyla durdurmaya yönelik çabaların “başarısız olduğunu” belirtti ve uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.
Açıklamada, “Bakanlık, işgalci hükümetin Gazze Şehri’nin işgalinin başlamasıyla ilgili övünç dolu açıklamalarını büyük endişeyle izliyor. Yüz binlerce Filistinli sivil, öldürülme ve yerinden edilme riskiyle karşı karşıya bırakılıyor” denildi.
Bakanlık ayrıca şu ifadeleri kullandı:
“Bakanlık, bu büyük suçu durdurmak için olağanüstü bir uluslararası müdahale çağrısında bulunuyor. Savaşın ve saldırganlığın derhal sona ermesini, sivillerin korunmasını, Gazze Şeridi’nden zorla yerinden edilmelerin engellenmesini, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılmasını ve insani yardımların sürdürülebilir şekilde ulaştırılmasını garanti edecek siyasi ve diplomatik çözümlerin en üst düzeye çıkarılması gerekiyor.”
İsrail'in aç bırakma politikası uyguladığı Gazze'de 3 kişinin açlıktan hayatını kaybettiği duyuruldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün geceden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze'de ölenlerin sayısının 45'e yükseldiğini bildirdi.
AFP'de yer alan habere göre, İsrailli bir yetkili, ordunun Gazze'nin merkezine doğru ilerleyişini sürdürdüğünü ve tankların şehir merkezine yaklaştığını aktardı.
Öte yandan bölgedeki yetkililer İsrail'in, Gazze'de savaş uçaklarıyla yoğun bombardımana devam ettiğini aktardı.
İspanya Savunma Bakanlığının, İsrailli şirketlerle yapılan yaklaşık 1 milyar Euro değerindeki iki sözleşmeyi iptal ettiği bildirildi.
İspanya resmi haber ajansı EFE, hükümetin 9 Eylül'de İsrail'e karşı açıkladığı 9 maddelik yaptırımdan biri olan, İsrail'e uygulanan silah ambargosunu yasal olarak pekiştiren Kraliyet kararnamesini henüz onaylamasa da uyguladığını yazdı.
EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, İsrail'e uygulanan silah ambargosunun yasal olarak pekiştirilmesini öngören Kraliyet kararnamesinin gelecek hafta onaylanmasının beklendiği ancak şimdiden somut adımların atıldığı belirtildi.
Hükümet kaynakları, Savunma Bakanlığının, her ikisi de Silahlı Kuvvetler için tasarlanan Silam yüksek hareket kabiliyetine sahip roketatarlar ve Spike L.R. tanksavar füze sistemi satın alma sözleşmelerini resmen iptal ettiği bildirildi.
Verilen bilgilerde, Rheinmetall Expal Muntions ve EM&E ortak girişiminden 700 milyon Euro değerindeki Silam roketatar satın alma sözleşmesinin ve İsrailli Rafael şirketinin İspanyol iştiraki PAP Tecnos Innovacion SA'ya verilen 287,5 milyon Euro değerindeki 168 Spike füzesi satın alma sözleşmesinin iptal edildiği bilgileri paylaşıldı.
Savunma Bakanlığının İsrail ile askeri teknolojik bağların kesilmesi planı ve Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu yazılıma sahip olmasını sağlayacak alternatifler üzerinde çalışmaya devam ettiği de belirtildi.
Diğer yandan İsrail'e silah, mühimmat ve askeri teçhizat alım satımını yasal olarak yasaklayacak Kraliyet kararnamesinin şimdiye kadar onaylanmamasının arkasında metnin hazırlanmasının karmaşık olması ve içeriğinin Avrupa hukuk sistemine uyarlanması olduğu iddia edildi.
Gazze kentini işgal için saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyon Filistinliyi açlık ve katliamlarla göçe zorluyor.
Gazze kentini işgal etmek isteyen İsrail ordusu, bölgeye yönelik saldırılarını artırarak devam ediyor.
Bölgedeki Filistinlileri güneye hapsetmeyi amaçlayan ve daha önce Gazze'nin Refah, Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cibaliya bölgelerini yerle bir eden İsrail ordusu, şimdi de kuzeydeki Filistinlilerin sıkıştığı Gazze kentini harabeye çeviriyor.
İsrail ordusu, Gazze kentinde zorla yerlerinden olan Filistinlilerin sığındığı yüksek binaları bombalayarak yıkıyor.
Herhangi bir delil sunmadan vurulan binaların "Hamas tarafından kullanıldığını" iddia eden İsrail, şu ana kadar Gazze'nin kuzeyinde 15'i çok katlı olmak üzere 120'den fazla binayı yerle bir etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA), Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail saldırıyla Gazze'nin yerle bir edildiği ve yaşanılmaz hale getirildiği ifade edildi.
EVSİZ KALAN FİLİSTİNLİLER SOKAKTA YATIYOR
Filistinli kaynakların aktardığına göre İsrail, yüksek binaları hedef aldığı saldırılarla 50 binden fazla kişiyi zorla yerinden etti.
Yaklaşık 1 milyon kişinin bulunduğu Gazze kentinde, Filistinlilerin büyük kısmı sahil bölgelerine kurdukları derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.
Önlerinde İsrail ordusu, arkalarında Akdeniz olan ve sahil bölgesine sıkışan Filistinliler, topraklarıyla hayatları arasında seçim yapmaya zorlanıyor.
İsrail'in Gazze kentindeki binaları yönelik saldırıları nedeniyle zorla yerinden olan Filistinlilerin bir kısmı kalacak yer bulamadıkları için sokakta kalmış durumda.
Filistinlilerin sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülerde, çok sayıda ailenin çocuklarıyla birlikte geceyi sokakta geçirdiği görülüyor.
İSRAİL, GAZZE'NİN KUZEYİNİ BOŞALTMAK İSTİYOR
İsrail'in bu saldırılarla hem Gazze kentini yaşanmaz hale getirmeyi amaçladığı, hem de katliamlarla Filistinlileri göçe zorladığı belirtiliyor.
Büyük Felaket'e (Nekbe) ait acı hatırları taze olan Filistinliler, bir kez daha topraklarından zorla göç etmek istemiyor. Bunun için Filistinlilerin büyük çoğunluğu, İsrail'in katliamları ve açlığa rağmen Gazze kenti sahilindeki çadırlarında hayatta kalma savaşı veriyor.
Zira, Gazze'nin güneyine göçmeleri halinde, kuzeye bir daha dönmeleri zor gözüküyor. İsrail yönetimi, defalarca yayınladığı sözde ve zorla yerinden edilmeyi içeren "tahliye bildirilerinde" Filistinlilerin saldırılar bittikten sonra Gazze'nin kuzeyine dönebileceklerine ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmiyor.
İsrail ordusu, Gazze Şehri'nde yaşayanlara "zorunlu tahliye çağrısı" yaptı. Ordudan yapılan açıklamada, şehrin “tehlikeli bir savaş bölgesi” haline geldiği ifade edilerek, halkın bölgeden ayrılması gerektiği bildirildi.
X platformundan yayımlanan mesajda, Gazze Şehri’nde altyapının hedef alınmaya başlandığı kaydedildi. Paylaşımda, “El-Raşid Caddesi üzerinden Gazze Vadisi’nin güneyinde belirlenen bölgelere araçla ya da yürüyerek en kısa sürede gidin” denildi.
Gazze’nin güneyinde “güvenli bölge” olarak ilan edilen alanlarda ise koşulların son derece ağır olduğu, aşırı kalabalığın yanı sıra İsrail’in bu noktalara da sık sık ölümcül saldırılar düzenlediği bildirildi.
Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirterek, tüm ülkeleri bunu durdurma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.
Komisyon, BM İnsan Hakları Konseyinin 60. Oturumu kapsamında İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze ile işgal altındaki Filistin topraklarındaki son duruma ilişkin raporunu paylaştı.
Raporda, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı soykırım yaptığı belirtilerek, İsrail ve tüm devletlere, soykırımı sona erdirmek ve sorumlularını cezalandırmak için uluslararası hukuk kapsamındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.
Komisyonun 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşananları araştırdığı belirtilen raporda, "İsrailli yetkililer ile İsrail güvenlik güçlerinin, 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nde tanımlanan 5 soykırım eyleminden 4'ünü, yani öldürme, ağır bedensel veya zihinsel zarar verme, Filistinlilerin tamamen veya kısmen yok edilmesini sağlayacak şekilde yaşam koşullarını kasıtlı olarak kötüleştirme ve doğumları engelleme amaçlı tedbirler uygulama eylemlerini gerçekleştirdiği sonucuna varıyoruz." ifadeleri yer aldı.
Raporda, İsrailli sivil ve askeri yetkililerin ifadelerinin yanı sıra İsrail güvenlik güçlerinin davranışlarının, soykırım eylemlerinin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri bir grup olarak tamamen veya kısmen yok etme niyetiyle işlendiğini gösterdiği vurgulandı.
İsrailli siyasi ve askeri liderlerin eylemlerinin İsrail'e atfedilebileceğine değinilen raporda, "Bu nedenle Komisyon, İsrail devletinin, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı soykırımın önlenmesindeki başarısızlıktan, soykırım işlemesinden ve soykırım faillerinin cezalandırılmamasından sorumlu olduğu sonucuna vardı. Komisyon ayrıca, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın soykırımı kışkırttıkları ve İsrailli yetkililerin bu kışkırtmayı cezalandırmak için harekete geçmedikleri sonucuna da vardı." ifadeleri kullanıldı.
Raporda, BM üyesi ülkelere, soykırım eylemlerinin işlenmesinde kullanılabilecek silah ve diğer teçhizatın İsrail'e transferini ve topraklarında bulunan kişi ile şirketlerin soykırımın işlenmesine veya soykırıma teşvik edilmesine yardımlarını durdurmaları çağrısı yapıldı.
BM üyesi ülkelere, soykırıma doğrudan veya dolaylı olarak karışan kişi ve şirketlere karşı soruşturmalar ile yasal işlemler yoluyla hesap verebilirlik konusunda harekete geçmeleri tavsiyesi de raporda yer aldı.
Raporda, İsrail'e "açlık politikasına son vermesi, ablukayı kaldırması, insani yardımın geniş ölçekte ve engelsiz erişimini kolaylaştırması" çağrısı yapılırken, BM personeli ve tüm uluslararası insani yardım kuruluşlarının erişiminin engellenmemesi gerektiği kaydedildi.
İsrail'e, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın faaliyetlerine acilen son vermesi çağrısı da raporda yer buldu.
"İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERİ YOK ETME NİYETİNİN OLDUĞU AÇIK"
Raporda görüşlerine yer verilen Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Başkanı Navi Pillay, "Komisyon, İsrail'in Gazze'deki soykırımdan sorumlu olduğunu tespit etti. (İsrail'in) Soykırım Sözleşmesi'nde belirtilen kriterleri karşılayan eylemlerle Gazze'deki Filistinlileri yok etme niyetinin olduğu açık." ifadelerini kullandı.
Bu vahşet suçlarının sorumluluğunun, yaklaşık 2 yıldır Gazze'deki Filistinlileri yok etme amacıyla bir soykırım kampanyası düzenleyen en üst düzey İsrailli yetkililere ait olduğunu vurgulayan Pillay, İsrail'in, soykırım eylemlerini soruşturmaması ve suçlu olduğu iddia edilen failleri yargılamaması nedeniyle soykırımı önlemede ve cezalandırmada başarısız olduğunun da altını çizdi.
Pillay, "Uluslararası toplum, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı başlattığı soykırım kampanyasına sessiz kalamaz. Soykırımın açık işaretleri ve kanıtları ortaya çıktığında, bunu durdurmak için harekete geçilmemesi suç ortaklığı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Bu konuda harekete geçilmemesinin her gün daha fazla can kaybına neden olacağını ve uluslararası toplumun güvenilirliğini zedeleyeceğini belirten Pillay, "Tüm devletler, Gazze'deki soykırımı durdurmak için makul ölçüde ellerinde bulunan tüm araçları kullanma konusunda yasal bir yükümlülük altında." ifadelerine yer verdi.
Pillay, İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) geçici tedbir kararlarının yanı sıra BM üyesi ülkeler, BM kuruluşları, insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının uyarılarını açıkça görmezden gelerek Gazze'deki Filistinlilere yönelik yıkım stratejisini sürdürdüğünü vurguladı.
Hamas, Trump'ın, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı ve Hamas'ı "esirleri canlı kalkan olarak" kullanmakla itham ettiği açıklamasına "Trump, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırıları ve esirlerin durumuyla ilgili paylaşımıyla Siyonist propagandanın tarafgirliğini yapıyor ve Gazze'de çoğu kadın ve çocuk 65 bin kişinin ölmesi ve etnik temizlik suçunu göz ardı eden bir çifte standart uyguluyor." ifadeleriyle tepki gösterdi.
Açıklamada, "ABD yönetimi, savaş suçlusu Binyamin Netanyahu'nun, İsrailli esirleri kurtaracak bir anlaşmaya varılması için tüm fırsatları yok etmeye çalıştığını biliyor. Bunlardan sonuncusu da Katar'a yönelik saldırı ve Hamas'ın müzakere heyetine 'Trump'ın son teklifini" görüştükleri sırada düzenlenen suikast girişimiydi." ifadesi kullanıldı.
'ESİRLERİN KADERİNİ NETANYAHU BELİRLİYOR'
Hamas, Gazze'deki İsrailli esirlerin kaderini "terörist Netanyahu hükümetinin" belirlediğini, Gazze kentinin maruz kaldığı sistematik yıkım ve faşist soykırımın esirlerin hayatını da tehdit ettiğini vurguladı. Açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze'deki İsrailli esirlerin hayatından, ABD yönetiminin de iki yıldır dünyanın gözü önünde cereyan eden savaş suçlarını örtbas etmek için verdiği destekle Gazze'deki soykırımın tırmanmasından sorumlu olduğunun altı çizildi.
İsrail’de muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu’nun kendi siyasi geleceğini korumak için riske attığını söyledi.
Liberman, Netanyahu’nun “Gazze’deki rehineleri, İsrail’in uluslararası ilişkilerini ve ekonomiyi siyasi hayatının devamı için feda etmeye hazır olduğunu” itiraf ettiğini belirtti.
Netanyahu, bugün yolsuzluk davası kapsamında ifade vermek için mahkemeye gelmişti.
“HAYATIMDA SİYASİ HEDEFİ OLMAYAN OPERASYON GÖRMEDİM”
İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, Gazze Şeridi’nde başlatılan askeri operasyona sert sözlerle tepki gösterdi.
Lapid, İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth’a yaptığı açıklamada, “Hayatımda siyasi hedefi olmayan bir askeri operasyon duymadım. Ordunun Gazze’de savaşa gönderildiğini görüyoruz, esirler ve askerler ölebilir ama kimse bu operasyonun amacını bilmiyor” ifadelerini kullandı.
İsrail basını, Gazze'yi işgal harekatı başlatan İsrail ordusunun harekat planlarını paylaştı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), dün gece yoğun topçu ateşi ve hava saldırıları eşliğinde Gazze'ye kara saldırısı başlattı. Gazze'ye yapılan saldırılar, İsrail tanklarının Gazze kentine girdiği bildirilirken, 340 bin kişinin Gazze’den ayrıldığı tahmin ediliyor.
SALDIRILAR BİRKAÇ AY SÜREBİLİR
İsrail merkezli Maariv gazetesinin bildirdiğine göre, saldırıya 4 tümenden oluşan büyük bir kuvvetin katılacağı, 36, 98, 99 ve 162. tümenlerin yanı sıra 3 zırhlı tugayın da bölgede konuşlandırılacağı duyuruldu. IDF, Gazze Şeridi’nin kuzey ve merkez bölgelerine tank konvoylarının sevk edildiğini açıkladı. İsrailli yetkililer, saldırıların en az birkaç ay sürebileceğini dile getirdi.
HAMAS'IN KARŞI KOYMA STRATEJİSİ
Filistinli kaynaklara göre Hamas, şehrin etrafındaki yolları kontrol altına alarak imha edilmemiş mühimmatları el yapımı patlayıcılara dönüştürüyor. Hamas, yeraltı tünellerini kullanarak birlikler arasında hareket etmeyi ve tanksavar füzeleriyle saldırılar düzenlemeyi planlıyor.
İsrail ordusu, Hamas’ın çatışmalar sırasında askerleri kaçırmaya çalıştığını ve bu girişimlerin stratejik sonuçlar doğurabileceğini belirtti. IDF, askerlerin ikili gruplar halinde hareket etmesi ve her muharebe döngüsünün belirli zaman dilimlerine ayrılması yönünde sıkı emirler verdiğini açıkladı.
İsrail'in dün geceden bu yana Gazze kentine düzenlediği hava saldırılarında en az 35 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Ölenlerin büyük çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.
İsrailliler, ülkenin merkezinde bomba sesleri duyduklarını bildirdi. İsrailli siyasi yorumcu Ori Goldberg, Gazze’ye yönelik bombardımanın çok kadar yoğun olduğunu, patlamaların İsrail’in orta kesimlerinden duyulabildiğini söyledi. Goldberg, X platformunda yaptığı paylaşımda, İsrail’in Gazze’deki eylemlerinin “imha” ve “soykırım” anlamına geldiğini belirtti.
Al Jazeera'nin haberine göre, Netanyahu’nun Kudüs’teki konutu önünde protesto düzenleyen eski İsrailli tutsak Arbel Yehoud da patlama seslerinin İsrail’den duyulduğunu dile getirdi.
The Times of Israel’in aktardığına göre Yehoud, Gazze’deki esirler arasında yer alan erkek arkadaşı Ariel Cunio’dan bahsederek, “Ariel’im gerçekten tehlikede. Gazze’den gelen patlama sesleri evimin duvarlarını ve kalbimin sarsıyor” ifadelerini kullandı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze kentine işgal için şiddetli saldırılar düzenlediğini kaydetti. "Gazze yanıyor." paylaşımında bulunan Katz, Hamas'ın "yenilgiye uğratılması" ve İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlamak için ordunun kente "demir yumrukla" saldırdığını ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırı başlatması üzerine, Hamas’ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için yalnızca birkaç günü kaldığını açıkladı.
Rubio, Katar’a gitmek üzere İsrail’den ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail’in bölgede operasyonlara başladığını belirtti.
Bu nedenle Gazze konusunda anlaşma sağlanması için çok kısa bir zaman kaldığını vurgulayan Rubio, Hamas'ın ateşkes anlamasını kabul etmek için artık "ayları değil yalnızca günleri ya da en fazla birkaç haftasının kaldığını" ifade etti.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Gazze başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri görüştüğü belirtildi. İsrail'in, Doha'da Hamas üyelerini hedef alan saldırısını ele almak üzere dün Katar'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi’ne katılan liderler karşılıklı görüşmelerde bulundu.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ile Pezeşkiyan arasındaki görüşmede, bölge ülkelerinin ulusal egemenliğine doğrudan etki eden gelişmeler ışığında iki ülke arasındaki diyalogun sürdürülmesinin gerekliliği vurgulandı. Sisi ile Pezeşkiyan, Orta Doğu'nun hassas bir dönemden geçtiğini ve bunun son örneğinin de İsrail'in Katar'a yönelik saldırısında ortaya çıktığını kaydetti.
Gazze konusunu da görüşen liderler, Filistinlileri topraklarından sürme planlarına karşı olduklarını dile getirdi. Bölge ülkelerinde yaşanan krizlere de değinen liderler, söz konusu krizlerin, bu ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğini koruyacak siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine işaret etti. Suudi Arabistan haber ajansı SPA ise Bin Selman ile Pezeşkiyan'ın görüşmesine yer verdi. İki liderin, bölgesel gelişmeleri ve güvenlik ve istikrarı artırma çabalarını görüştüğü aktarıldı.
Gazze kentindeki hava saldırılarının yoğunlaştığı yönündeki haberlerin ardından İsrailli esir yakınlarının kurduğu çatı platformdan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu akşam Gazze'ye yoğun saldırılara başlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduk. Gazze'de 710. gece, hayatta kalmayı başaran esirlerin son gecesi olabilir. Cesetlerin bulunup defnedilmeleri için de son gece olabilir." ifadesi kullanıldı.
Gazze kentinde halen çok sayıda canlı esir olduğuna değinilen açıklamada, Netanyahu'nun esirleri, siyasi kaygılar uğruna kasıtlı olarak kurban etmeyi seçtiği kaydedildi. Açıklamada, İsrailli esirlerin hayatından Netanyahu'nun sorumlu olduğu ve İsrail halkının esirler ile askerlerin kurban edilmesini bağışlamayacağı aktarıldı. Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in esir ailelerinin, Gazze'deki saldırılarla ilgili bilgi almak için yaptıkları görüşme talebini görmezden geldiği ifade edildi.
Filistin basınında, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) ve Apache helikopterleriyle Gazze'ye yoğun saldırı düzenlendiği haberleri yer almıştı. İsrail basınında ise Gazze kentindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden bile duyulduğu ve güneydeki Netivot yerleşiminde patlamaların etkisiyle camların kırıldığı kaydedilmişti.
ABD merkezli Axios, İsrail ordusunun Pazartesi günü Gazze Şehri’ni işgal etmek amacıyla kara harekâtı başlattığını duyurdu. Axios, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde saldırının, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesinden saatler sonra başladığını aktardı. Rubio’nun görüşmede, Trump yönetiminin harekata destek verdiğini ancak bunun hızlı uygulanarak en kısa sürede sona erdirilmesini istediğini söylediği bildirildi.
Axios’a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, “Rubio kara harekâtında frene basmadı” ifadesini kullandı. Ayrıca başka bir ABD’li yetkilinin, Trump yönetiminin İsrail’i durdurmayacağını belirttiği ve “Bu Trump’ın savaşı değil, Netanyahu'nun savaşı. Bundan sonra ne olursa Netanyahu sorumlu olacak” dediği kaydedildi.
Filistinli Wafa haber ajansı ise İsrail savaş uçaklarının Pazartesi gecesi Gazze’ye aralıksız saldırılar düzenlediğini, topçu ateşi ve insansız hava araçlarıyla mermi ve bomba atıldığını bildirdi. Ajans, İsrail güçlerinin Ağustos ortasından bu yana saldırılarını artırdığını, operasyonların doğuda Zeytun’daki binaları yıkmakla başladığını, ardından güneyde Sabra’ya ve son olarak kuzey ile batıdaki bölgelere yayıldığını aktardı.