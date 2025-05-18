İsrail Gazze'ye yönelik geniş çaplı kara harekatı başlattı: 1 buçuk milyondan fazla insanın yaşadığı güney bölgesi de hedefte

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, ordunun Gazze'ye yönelik kara operasyonu başlattığı duyuruldu. Saldırılara hava kuvvetlerinin de katıldığı bildirilirken, İsrail Savunma Bakanı Itımar Ben-Gvir, Hamas Gazze'yi terk edinceye dek operasyonun devam edeceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde ordunun rezerv güçlerini göreve çağırdıklarını ve bütün birliklerin büyük bir saldırı için Gazze çevresine konuşlandırıldığını dile getirmişti. IDF, birliklerin aynı anda birçok noktada saldırıya geçtiğini açıklarken, en az düzinelerce kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

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GAZZE'NİN GÜNEYİ DE HEDEF ALINACAK

İsrail ordusu, saldırının Hamas'ın Gazze'deki varlığına son vermeyi amaçladığını belirtti. IDF, "genişletilmiş harekatın" bir parçası olarak bugün Gazze Şeridi genelinde "kapsamlı kara harekatları" başlattığı bilgisini verdi.

Ordu yetkilileri, saldırıya aktif görevdeki askerlerin yanı sıra yedek askerlerin de katıldığını ifade etti. Açıklamada, saldırıların yalnızca savaşın başından bu yana hedef alınan Gazze'nin kuzeyini kapsamayacağı vurgulandı. IDF, aynı zamanda 1 buçuk milyondan fazla insanın yaşadığı güney bölgesine de operasyon düzenleyeceğini açıkladı.

Gazze'nin kuzeyindeki yerleşim yerlerinin ve altyapının vurulmasının ardından yüz binlerce Gazzeli, bölgenin güneyindeki kentlere sığınmıştı. İsrailli yetkililer, geçmiş açıklamalarında bölgede 2 buçuk milyondan fazla insanın yaşadığını ve nüfus yoğunluğunun çok yüksek olduğunu, bu nedenle Gazze'nin kalıcı işgalinin oldukça zor olduğunu bildirmişti.

İSRAİL UÇAKLARI YÜZLERCE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail uçakları saldırı öncesinde yüzlerce hava saldırısı düzenleyerek birliklerin ilerleyeceği bölgeleri hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, son bir günde saldırılar nedeniyle 200'den fazla kişinin öldüğünü söyledi.

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BBC'nin haberinde ise İsrail güçlerinin Beyt Lahiya'daki bir hastaneyi kuşattığı bilgisi paylaşıldı. BBC'ye konuşan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastane personelinin ağır ateşe hedef olduğunu ve bölgeye ulaşımın engellendiğini açıkladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında en az 53 bin 339 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Uluslararası medya, bölgedeki insani durumun giderek kötüleştiğini kaydederken, onlarca çocuğun son haftalarda açlık nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

TEL AVİV ATEŞKES TEKLİFİNİ REDDETTİ

Katar'da yeniden başlayan ateşkes görüşmelerinde Hamas, 9 rehineyi serbest bırakması karşılığında 60 günlük ateşkes teklifi yapmıştı. İsrail ise dün "Ben Gurion'un Savaş Arabası" harekatını başlattığını bildirerek, teklifi reddetmişti.

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İsrail Savunma Bakanı Ben-Gvir, bugün yaptığı açıklamada Hamas mağlup edilmeden ateşkes sağlanmayacağını vurguladı. Netanyahu'nun günün erken saatlerinde yaptığı "Gazze'de ateşkes istedikleri" açıklamasını yorumlayan Ben-Gvir, askeri operasyon tamamlanana kadar savaşın devam edeceğini ifade etti.

KNESSET'TE YEDEK ASKERLERİN GÖREV SÜRESİ UZATILMADI

İsrail Parlamentosu Knesset'in Dışişleri ve Savunma Komitesi, yedek askerlik hizmeti süresinin uzatılmasına ilişkin oylamada uzlaşma sağlayamadı. Bugün yapılan oturumda, taslak kararnamelerin 22 Mayıs'a kadar geçerli olacak şekilde uzatılması teklifi reddedildi.

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Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekili Amit Halevi, oylamada ret yönünde oy kullanan isimler arasında yer aldı. Halevi, mevcut askeri stratejilerin personel güvenliğini riske attığını savunarak, "Operasyon planları, kuşatma altındaki bölgelere asker göndermeden önce etkili abluka uygulamalarını içermeli" açıklamasını yaptı.

Komite üyeleri, yedek askerlik süresinin uzatılması için gerekli onayı vermedi. Kararnamelerin yürürlükte kalabilmesi için komitenin onayı şart koşuluyor. Mevcut şartlarda İsrail'in operasyona dahil olan yedek askerleri, görev süreleri dolunca terhis edilecek. Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamalarda Gazze'de geniş çaplı bir operasyonu sürdürebilmek için yedek askerlere de ihtiyaçları olduğunu belirtmişti.