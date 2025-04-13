Son dakika... İsrail Gazze'nin tam kapasite çalışan tek hastanesini füzelerle vurdu!

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin merkezindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı. İsrail'in hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'nin kabul ve acil servis binası, 2 füzeyle hedef alınarak tamamen yıkıldı.

Söz konusu hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vuruldu. İsrail ordusunun saldırısı nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı Filistinli hastanenin dışında sokaklarda yatıyor.



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Hastanenin bombalanması tehdidinin ardından zor şartlarda dışarıya taşınan hasta ve yaralıların arasında durumu kritik olan onlarca kişi bulunuyor. Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

El-Ehli Baptist Hastanesi, Gazze kentinde tam kapasiteyle hizmet veren tek hastane olarak biliniyor.



GAZZE HÜKÜMETİNDEN TEPKİ

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in, El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak yüzlerce hasta, yaralı ve sağlık personelinin bulunduğu tesiste yine korkunç bir suç işlediği kaydedildi.



Dehşet verici bu suçun da İsrail ordusunun Filistin halkına karşı işlediği vahşetler zincirine eklendiği belirtilen açıklamada, savaş uçaklarının, Gazze'de hastaneyi doğrudan ve birden fazla füzeyle hedef alarak bombaladığı aktarıldı.

Saldırının, Gazze Şeridi’nde faaliyet gösteren en eski ve en önemli sağlık kuruluşlarından biri olan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldığı bildirilen açıklamada, hastanenin Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kentlerde yaşayan 1 milyondan fazla kişiye sağlık hizmeti sunduğu hatırlatıldı.



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Saldırının kınandığı vurgulanan açıklamada, İsrail ve ABD'nin yanı sıra İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin saldırıdan tamamen sorumlu tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler (BM) organlarına, hukuk ve insani yardım kuruluşlarına saldırıyı kınama çağrısı yapılarak, saldırıların durdurulması ve sağlık kuruluşlarının korunması için derhal harekete geçilmesi gerektiği bildirildi.



Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Han Yunus'ta Şerab ailesinin evine yönelik saldırısında 2 Filistinli öldü.

Han Yunus'un Kayzan Ebu Reşvan bölgesine düzenlenen saldırıda ise 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, ayrıca Han Yunus ve Refah kentlerinin çeşitli bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdi. Söz konusu saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı.

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HAMAS: 'CANİ SUÇLAR ZİNCİRİNE BİR YENİSİ EKLENDİ'

İsrail ordusunun Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısını eleştiren Hamas, saldırının doğrudan sivil hedeflerin ve sağlık altyapısının hedef alındığı yeni bir savaş suçu olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hastaneleri hedef alarak uluslararası hukuku bir kez daha açıkça ihlal ettiğine dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi olarak da bilinen El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırı ve hastanenin acil servis binasının tamamen yıkılması, içerideki hasta ve yaralıların yerinden edilmesi; faşist işgal ordusunun Gazze'de işlediği cani suçlar zincirine bir yenisini eklemiştir."

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Hamas, ABD yönetiminin de bu saldırının doğrudan sorumlusu olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

Bu vahşi saldırı, tüm yasa ve insanlık normlarını hiçe sayan suç örgütü niteliğindeki bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha göstermektedir. Bu suçlar, ABD'nin verdiği doğrudan siyasi ve askeri destek sayesinde gerçekleşmektedir."