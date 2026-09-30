Son dakika... İsrail basını: Yolcu uçağı kaçırıldığına ilişkin acil durum kodu yollandı

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Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının havada acil durum ve kaçırılma sinyali gönderdiği bildirildi.

FLYDUBAI UÇAĞINDAN PEŞ PEŞE ACİL DURUM SİNYALLERİ

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Dubai'den kalkan uçak Ürdün hava sahasında seyir halindeyken önce genel acil durumu belirten "7700" kodunu, kısa süre sonra ise uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu gönderdi.

Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandığı bildirildi. Ürdün hava sahasında bir süre tur atan ve yaklaşık 100 İsrail vatandaşını taşıdığı belirtilen uçak, daha sonra Suudi Arabistan yönüne yönlendirildi.

#FZ1073 from Dubai to Tel Aviv squawking 7700 en route to Tel Aviv. https://t.co/BI5p7bTPrw https://t.co/7fUP8XwwP3 — Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026

Yetkililer, uçağın İsrail'e iniş yapmasına izin verilmediğini ve bir süre uçakla iletişim kurulamadığını kaydetti.

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PİLOTLARIN KAVGA ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kanal 12 televizyonu daha sonra yolcu uçağının iki pilotunun kavga ettiğinin tespit edildiğini duyurdu. Pilotlardan birinin kavga sırasında bilincini kaybettiği ve bunun üzerine acil durum sinyalinin gönderildiği basına yansıdı.

İsrail Başbakanlık Ofisi de yaptığı açıklamada, olayın bir uçak kaçırma girişimi olmadığını bildirdi.

İsrail basını, uçağın Suudi Arabistan'a indiğini ve herhangi bir güvenlik olayı tespit edilmediğini aktardı.

NETANYAHU'DAN ACİL GÜVENLİK TOPLANTISI

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çok sayıda İsrailli yolcuyu taşıyan uçağın acil durum ve kaçırılma sinyali göndermesinin ardından üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil toplantı yaptı.

İsrail Polis Komiseri Danny Levy ise olayın ardından çeşitli güvenlik birimleriyle ortak komuta merkezi kurulması talimatını verdi.

Levy, "her türlü senaryoya hazırlıklı" olduklarını söyledi.