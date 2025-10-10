Son dakika... İsrail basını açıkladı: Ordu geri çekiliyor... İlk görüntüler geldi

MSB: TSK, her türlü göreve hazır

MSB'den Gazze'deki ateşkese ilişkin yapılan açıklamada, "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, yaptıkları açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar çeşitli coğrafyalarda çok sayıda uluslararası misyonda görev aldığını hatırlattı.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla muhtelif kuruluşlarca farklı coğrafyalarda teşkil edilen çok sayıda misyonda görev ifa etmiş, profesyonelliği ve hakkaniyetli tutumuyla tüm tarafların takdirini kazanmıştır." ifadelerine yer verildi.