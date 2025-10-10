Son dakika... İsrail basını açıkladı: Ordu geri çekiliyor... İlk görüntüler geldi

Son dakika... İsrail basını açıkladı: Ordu geri çekiliyor... İlk görüntüler geldiGüncelleme Tarihi:
İsrail basınının, İsrail ordusunun kısmi çekilmesinin başladığını duyurmasının ardından ilk görüntüler yayınlandı.
Times of Israel'in aktardığı görüntülerde, 188. Zırhlı Tugay'ın tanklarının ve zırhlı araçlarının Gazze Şeridi'nden ayrıldığı görüldü.
SARI HATTA ÇEKİLİYORLAR
Güvenlik Kabinesi'nin dün akşamki toplantısında anlaşmayı onaylamasının ardından Gazze Şeridi'nde ateşkes devreye girdi.
Anlaşmanın onaylanmasının ardından İsrail ordusu, "sarı hat olarak" adlandırılan "ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekilmeye başladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’e yapacağı ziyaretin yeni detayları Channel 12 televizyon kanalı tarafından açıklandı.
Channel 12'de yer alan habere göre Trump, Pazartesi günü sabah saat 09.00 civarında Ben Gurion Havalimanı’na inecek. Burada resmi bir törenle karşılanacak olan Trump, doğrudan İsrail Meclisi'ne (Knesset) giderek konuşma yapacak.
Haberde, Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve rehine anlaşmasının imzalanmasının ardından düzenlenecek ziyaretin kısa süreli olacağı aktarılırken Trump'ın, Knesset'te yapacağı konuşmanın ardından ABD'ye döneceği bildirildi.
Haberde ayrıca, ziyaretin son anda planlanması nedeniyle Trump'ın seyahetinin Pazar günü yerine Pazartesi günü gerçekleşeceği kaydedildi.
MSB'den Gazze'deki ateşkese ilişkin yapılan açıklamada, "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, yaptıkları açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar çeşitli coğrafyalarda çok sayıda uluslararası misyonda görev aldığını hatırlattı.
Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla muhtelif kuruluşlarca farklı coğrafyalarda teşkil edilen çok sayıda misyonda görev ifa etmiş, profesyonelliği ve hakkaniyetli tutumuyla tüm tarafların takdirini kazanmıştır." ifadelerine yer verildi.
İsrail basınının aktardığına göre, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı.
İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, anlaşmanın kabul edilmesinin ardından İsrail ordusu Gazze’de işgal ettiği bazı bölgelerden “ayarlanmış konuşlanma hatlarına” çekilmeye başladı.
İsrail Ordu Radyosu da anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından bazı tugayların Gazze’den ayrıldığını aktardı.
Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde, kısmi çekilmenin ardından Gazze sınırında yoğun bir askeri hareketlilik yaşandığı görüldü. İsrail ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı aracın bölgeden ayrıldığı dikkat çekti.
GAZZE'DE DUMANLAR YÜKSELDİ
İsrail basınının, ordunun geri çekilmesinin başladığını bildirmesine karşın ateşkes sonrası Gazze'den gelen görüntülerde dumanların yükseldiği görüldü.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçu birlikleri, bu gece ateşkes anlaşması onayladıktan sonra sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusunu hedef aldı.
Tanıklar ayrıca İsrail ordusuna ait tanklardan Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru çevresine ateş açıldığını söyledi.
Ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısındaki Şakuş bölgesi çevresinde konuşlanan İsrail askeri araçlarından yerinden edilen sivillerin kaldığı ev ve çadırlara ateş açıldığı aktarıldı.
İsrail topçu birlikleri de güneydeki Han Yunus kentinin kuzeydoğusuna sis bombaları attı, kent merkezine hava saldırısı düzenledi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son saldırılardaki ölü veya yaralı bilgisine dair henüz açıklama yayımlamadı.
İsrail hükümeti, anlaşmanın onaylamasının ardından saldırıların 24 saat içinde sona ereceğini açıklamıştı.
Gazze Hükümet Medya Ofisi, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı savaşın iki yılına ilişkin ortalama günlük bilanço raporunu açıkladı. Raporda yer alan verilere göre, iki yıllık süreç boyunca Gazze’de her gün ortalama şu kayıplar yaşandı:
18 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti.
367 konut tamamen yıkıldı.
Her gün en az bir cami hedef alınarak yıkıldı.
394 aile evsiz kaldı.
Bir merkezi su kuyusu tahrip edildi.
7 kilometrelik elektrik hattı yok edildi.
959 metrelik su şebekesi ve 959 metrelik kanalizasyon hattı zarar gördü.
4.000 metrelik yol kullanılamaz hale geldi.
Her üç günde bir sığınak veya yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu merkez hedef alındı.
Raporda, bu verilerin “iki yıllık savaşın Gazze’de yarattığı sistematik yıkımı gözler önüne serdiği” belirtilerek, saldırıların yalnızca askeri değil, eğitim, altyapı ve sivil yaşamın tüm alanlarında geri dönülmez bir tahribat yarattığı vurgulandı.
ABD Başkanı Trump, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Beyaz Saray'da bir araya geldi, Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Trump, Gazze'de ateşkes sürecinin iyi bir şekilde işleyeceğini ve bölgedeki tüm ülkelerin bu planı desteklediğini vurguladı.
Gazze'nin yeniden inşa sürecinde Filistinlilerin zorla yerlerinden çıkarılmayacağını teyit edip etmediği yönündeki bir soruya, Trump, "Hayır, tam tersi, kimse zorla yerinden edilmeyecek. Biz böyle bir şey yapmayı hiç düşünmüyoruz. Bu harika bir plan, bu bir barış planı ve herkesin desteklediği bir plan." yanıtını verdi.
Hamas yetkilisi Halil el Hayya, Gazze'deki ateşkese ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
El Hayya, "Bugün savaşın bitişini ve kalıcı ateşkesin başlangıcını ilan ediyoruz. Anlaşma, Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı olarak açılışını içeriyor. ABD ve ara buluculardan savaşın sona erdiğine dair garanti aldık. İsrail'de tutuklu tüm kadın ve çocuklar serbest kalacak” dedi.
İsrail hükümeti, haftalardır süren müzakerelerin ardından Gazze’de ateşkes anlaşmasını resmen onayladı.
Anlaşma, savaşın sona erdirilmesi, askeri operasyonların durdurulması, İsrail güçlerinin çekilmesi, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardım akışının yeniden başlatılmasını öngörüyor.
SAVAŞIN DERHAL SONA ERMESİ
İlk maddeye göre, Başkan Trump’ın duyurusunun ardından Gazze Şeridi’ndeki savaş resmen sona ermiş sayılacak. Taraflar, bu hedef doğrultusunda gerekli adımların atılması konusunda uzlaştı. İsrail hükümetinin onayının hemen ardından tüm askerİ operasyonlar, hava saldırıları, topçu atışları ve hedef alma operasyonları dahil, 72 saat boyunca tamamen durdurulacak.
İSRAİL GÜÇLERİNİN ÇEKİLMESİ
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ekteki haritada belirtilen sınırlara çekilecek. Bu çekilme, hükümet onayından sonraki 24 saat içinde tamamlanacak. Hamas anlaşmaya tam olarak uyduğu sürece, İsrail birlikleri çekildikleri bölgelere geri dönmeyecek.
İNSANİ YARDIMIN BAŞLATILMASI
Çekilmenin ardından, insani yardım sevkiyatı derhal başlayacak. 19 Ocak 2025 tarihli insani yardım anlaşmasıyla uyumlu olarak gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin tam kapsamlı girişine izin verilecek. Yardım akışı, belirlenen uluslararası plan çerçevesinde yürütülecek.
REHİNE VE MAHKUM DEĞİŞİMİ
Anlaşmanın beşinci maddesi, esir ve mahkum takasının ayrıntılarını belirliyor.
Hamas, 72 saat içinde elindeki tüm İsrailli rehineleri hayatta olanlar ve hayatını kaybedenler dahil serbest bırakacak.
Aynı süreçte, İsrail de belirli sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakacak.
Taraflar arasında bilgi paylaşımı, arabulucular ve Kızılhaç üzerinden yürütülecek.
Değişim süreci kamuoyuna açık tören yapılmadan, gizlilikle gerçekleştirilecek.
ULUSLARARASI GÖZETİM
Anlaşmanın uygulanmasını denetlemek üzere ABD, Katar, Mısır, Türkiye ve taraflarca belirlenecek diğer ülkelerin temsilcilerinden oluşan bir “görev gücü” kurulacak. Bu yapı, uygulama sürecini izleyerek taraflar arasında koordinasyon sağlayacak.