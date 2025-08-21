Son dakika... İsrail Başbakanı Netanyahu'dan flaş ateşkes açıklaması

Haberin Devamı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze şehrini ele geçirme planlarını onayladığını belirterek, "Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve İsrail tarafından kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim" dedi.

"ÖNEMLİ BİR AŞAMADAYIZ”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Tümeni’ni ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze şehrini ele geçirme planlarını onayladığını belirterek, "Önemli bir aşamadayız. Bugün Gazze'nin ele geçirilmesi ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması için IDF tarafından bana ve Savunma Bakanı'na sunulan planları onaylamak üzere Gazze Tümeni'ne geldim" dedi.

Gazze Şeridi’ndeki savaşın sona erdirilmesi için de müzakerelere başlanması talimatı verdiğini söyleyen Netanyahu, "Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve İsrail tarafından kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim" dedi.

Hamas'ın yenilgisi ve tüm rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen çabaların aynı anda ilerlediğini ifade eden Netanyahu, "Bu hayati görev uğruna yedek askerlerin ve ordunun seferber edilmesini çok takdir ediyorum" dedi.

"PLANLAR SAĞLAM"

Adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili ise, Netanyahu’nun Gazze Tümeni'nde kendisine sunulan Gazze şehrinin ele geçirilmesine yönelik planlardan etkilendiğini belirterek, "Planlar sağlam" dedi.

İSRAİL, 10 GAZZELİYİ SERBEST BIRAKTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu ve insanlık dışı şartlarda tuttuğu 10 Filistinliyi serbest bıraktı. Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, serbest bırakılan 10 Filistinli, Han Yunus'un doğusundaki "Kisufim" geçidinden Gazze'ye giriş yaptı. Söz konusu Filistinlilerin bitkin olduğu, bazılarının vücudunda işkence izlerinin görüldüğü aktarıldı. Serbest bırakılan Filistinliler, yaptıkları açıklamalarda, son derece ağır insanlık dışı şartlarda tutulduklarını ve işkenceye maruz kaldıklarını anlattı.

İsrail, zaman zaman Gazze'den alıkoyduğu Filistinlileri küçük gruplar halinde serbest bıraksa da bu kişilerde ciddi açlık belirtileri ve ağır fiziksel işkence izleri gözlemleniyor.

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD'nin de desteğiyle Gazze Şeridi’nde öldürme, açlıkla cezalandırma, yıkım ve zorla yerinden etme gibi eylemleri içeren bir soykırım yürütüyor. Tel Aviv yönetimi, uluslararası çağrıları ve Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma yönündeki kararlarını hiçe saymaya devam ediyor.

