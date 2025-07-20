İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bozuk gıdadan zehirlendi: Muhalefet lideri Liberman'dan Gazze tepkisi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği ve tedavi altına alındığı kaydedildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Batı Kudüs'te bulunan Hadassah Hastanesi İç Hastalıklar Bölümü Direktörü Prof. Alon Hershko tarafından evinde muayene edildiğini açıkladı.

Tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği tespit edilen Netanyahu'nun gece boyunca kendisini iyi hissetmediği belirtilerek doktorların talimatları doğrultusunda 3 gün istirahat edeceği aktarıldı.

Netanyahu'nun durumunun iyi olduğu ileri sürülerek dehidratasyon (vücuttaki sıvı eksikliği) nedeniyle intravenöz sıvı tedavisi (damardan sıvı verilmesi işlemi) gördüğü aktarıldı.

Başbakan Netanyahu'nun rahatsızlığının duyulmasının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X hesabından, "İsrail halkı, ülke ve güvenlik için birlikte yaptığımız tüm iyi şeyleri, her cephede cesaretle ve kararlılıkla sürdürmen için sana ihtiyacımız var" ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşım yaptı.

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

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NETANYAHU'YA SUİKAST İHTİMALİ

CNN Türk'e konuşan dış politika analisti Yeliz Albayrak, "Netanyahu'nun zehirlenmesinin altında farklı bir sebep olabilir mi?" sorusuna bunun mümkün olduğu yanıtını verdi. Netanyahu'nun çevresinde sıkı bir güvenlik çemberi bulunduğunu belirterek, "bu kadar kontrol edilen birinin gıda zehirlenmesi yaşamasının çok da mümkün görünmediğini" dile getirdi.

Netanyahu'nun çok sayıda düşmanı olduğuna dikkat çeken Albayrak, "Böyle bir gelişme de olabilir" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu ile ayrımlar yaşadığını ve kabinesinde de istifa eden üyeler olduğunu söyleyen Albayrak, bunun bir gözdağı girişimi olabileceğini vurgulayarak, "Basit bir tıbbi durum olduğunu çok da sanmıyorum" ifadesini kullandı.

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GIDA ZEHİRLENMESİNİ SİYASİ OLARAK KULLANMAYI MI AMAÇLIYOR?

Uluslararası ilişkiler uzmanı Cihan Günyel ise CNN Türk'e yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun pr çalışmaları yapmayı sevdiğini kaydederek, bazı hadiseleri kullanıp bir algı şeklinde Batı ve ABD'nin desteğini sağlamayı amaçladığının altını çizdi.

Günyel, zehirlenmenin ABD desteğini almak için bir yöntem olabileceğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle bir durum olabilir. Bir gıda zehirlenmesi üzerinden örneğin Trump ile telefonla görüştüğünü, bir geçmiş olsun dileği ilettiğini, orada da aslında son gelişmelerle İran'a saldırı, Gazze'de yapmak istedikleri... Bir kanal açma şeklinde kullanabilir. İçeri de bir mesaj olabilir. 'Bakın gıda zehirlenmesi geçirdim ama sizin zehirlenmesine rağmen çalışan bir başbakanınız var' şeklinde. Üçüncüsü, kabinede azınlık hükümetine düştü. İsrail kabinesi tatile girdiği için acaba toplantılara gitmeyerek bir mesaj mı vermeye çalışıyor?

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Ayrılmalardan dolayı içeride kalanlara acaba bir sitem şeklinde bir mesaj mı? Ya da alınacak zor kararlarda açıkçası bunu geciktirmek. Örneğin bir zehirlenme veya bu noktada hareket ederek ABD'den gelebilecek yanıtlara göre mi? Çünkü şunu biliyoruz, MOSSAD'ın direktörü geçtiğimiz günlerde Washington'daydı ve orada Steve Witkoff'la görüştü. Burada (Filistinlilerin) Libya, Endonezya ve Etiyopya'ya gönderilmesi için görüşmeye gittiğini biliyoruz."

'SAVAŞI SEÇİMLERE KADAR UZATMAK İSTİYOR'

İsrail'de muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları seçimlere kadar uzatmak istediğini söyledi.

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Liberman, İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada, Hamas’ı ortadan kaldırmak için Gazze Şeridi'ndeki İsrailli tüm esirlerin tek seferde geri getirilmesi gerektiğini savundu. Öncelikle saldırıların sonlandırılması ve İsrailli esirlerin tamamının geri getirilmesi gerektiğini kaydeden Liberman, bu sağlandığı takdirde tüm baskının diğer tarafa (Netanyahu) yöneltileceğini ifade etti.

Liberman, "Netanyahu, savaşı seçimlere kadar uzatmak istiyor" dedi.

Ancak Liberman 2026 yılı sonunda yapılması planlanan genel seçimlerden mi yoksa bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başında yapılması beklenen erken seçimlerden mi söz ettiğine ilişkin bir açıklık getirmedi.

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Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman

LİBERMAN'DAN 'İNSANİ YARDIM KENTİ' PLANINA TEPKİ

Liberman ayrıca Filistinlileri başka ülkelere sürmek amacıyla Refah'ta "insani yardım kenti" kurulması planını da "savaşın hedefleriyle çelişen hayali bir girişim" şeklinde nitelendirdi.

"İnsani kent" gibi yanıltıcı hayali girişimler olduğuna işaret eden Liberman, bizzat İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in bu girişimlerin savaşın hedefleriyle çeliştiğini söylediğini aktardı.

Liberman, İsrailli vergi mükelleflerine 20 milyar şekelden (yaklaşık 6 milyar dolar) fazla bir yüke mal olacak bu hayali girişim üzerinde haftalardır tartışma yürütülmesini eleştirdi.

Gözden Kaçmasın İsrail ordusu Gazze'nin bir bölgesi için daha sürgün emri yayınladı Haberi görüntüle

İsrail'in insani yardım girişini kısıtlayıp insani felakete neden olduğu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 18 kişinin açlıktan öldüğü belirtildi.

İSRAİL HÜKÜMETİNİN GAZZELİLERİ SÜRGÜN PLANI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e, Filistinlileri başka ülkelere sürmek amacıyla Refah'ta "insani yardım kenti" kurulması için bir plan hazırlama talimatı verdiğini duyurmuştu.

Katz, söz konusu plan kapsamında, ilk etapta 600 bin Filistinlinin, daha sonra ise Gazze Şeridi'ndeki bütün Filistinlilerin bölgeye sürgün edilmesini hedeflediklerini ve bunun için bir "çadır kent" kuracaklarını açıklamıştı.

Bölgeye aranarak giren Filistinlilerin bir daha Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerine dönemeyeceğine dikkati çeken Katz, bunun Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altına başka ülkelere sürgün edilmesi amacını hayata geçirmek adına "İsrail için çok önemli" olduğuna işaret etmişti.

Uluslararası hak örgütleri, İsrail'in Filistinlileri namlu ucunda, insani yardımı tekeline alarak bu bölgeye toplamasının "insani yardım kenti" değil "toplama kampı" olacağı eleştirisini yöneltmişti.