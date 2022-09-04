Son dakika... İspanya'dan kalkan özel jet Letonya açıklarında düştü

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İspanya’nın Jerez de la Frontera bölgesinden Almanya’nın Köln kentine gitmek üzere havalanan Cessna Citation 551 tipi özel jetin Letonya açıklarında düştüğü bildirildi. Fransa’nın başkenti Paris ve Almanya'nın Köln şehri üzerinde daireler çizen ardında İsveç’in Gotland Adası’nın yakınından geçerek Baltık Denizi'ne yönelen uçağın pilotundan yanıt alınamaması üzerine uçağı durdurmak için NATO’ya bağlı savaş uçaklarının havalandığı ifade edildi.

Uçağın Letonya açıklarında hızla irtifa kaybetmeye başladığı ve radardan kaybolduğu aktarılırken, NATO savaş uçaklarının uçağın kokpitinde kimseyi göremediği belirtildi. Uçakta 4 kişinin bulunduğu düşünülüyor. İsveç Kurtarma Servisi Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Uçağın Letonya'daki Ventspils kasabasının kuzey batısında (okyanusta) düştüğünü öğrendik" ifadelerini kullandı.

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JETİ DURDURMAK İÇİN NATO SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Letonya Donanması Sözcüsü Liva Veita, Letonya'ya ait gemilerin uçağın düştüğü noktaya doğru gittiğini açıkladı. Litvanya Hava Kuvvetleri Sözcüsü yaptığı açıklamada, kalkış yapan savaş uçaklarının Estonya'daki Amari Havaalanındaki NATO Baltık Hava Polisi misyonuna ait olduğunu belirterek, Letonya'nın talebi üzerine arama ve kurtarma için kaza yerine Litvanya Hava Kuvvetleri’ne bağlı 1 helikopterinin gönderildiğini aktardı. Sözcü, kaç savaş uçağının havalandığını belirtmedi. NATO'ya göre, söz konusu hava üssünde şu anda Alman Hava Kuvvetleri'ne ait dört Eurofighter jeti bulunuyor.