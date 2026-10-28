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Son dakika... İspanya'da tren kazası: 46 ölü, 150 yaralı

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#İspanya#Tren#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 12:06

İspanya'da iki yüksek hızlı tren çarpıştı. İlk belirlemelere göre kaza nedeniyle 46 kişi öldü, 150 kişi yaralandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaşanan olaya ilişkin "dehşete düştüm" açıklamasında bulundu.

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İspanya'da Madrid-Endülüs seferi yapan yüksek hızlı iki trenin çarpıştığı bildirildi. 

İspanyol ulusal radyo ağı Cadena SER'in Kastilla-La Mancha Bölgesi Sivil Savunma kaynaklarından aktardığı bilgide, 46 kişinin hayatını kaybettiği ve 150 kişinin yaralandığı ifade edildi.

SkyNews'te yer alan habere göre ise yerel yetkililer, kaza nedeniyle 39 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İspanyol demiryolu işletmecisi Adif, "İki trenin arkadan çarpışması sonucu Madrid-Endülüs yüksek hızlı tren hattında trafik durduruldu" açıklaması yaptı.

İspanyol basını, trenlerden birinde 387 yolcunun bulunduğu belirtirken diğer trende ise 1'i bebek olmak üzere 147 yolcunun olduğunu aktardı.

Son dakika... İspanyada tren kazası: 46 ölü, 150 yaralı

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İspanyol basınında yer alan haberde, 8 itfaiye ekibinin ve 8 ambulansın olay yerine sevk edildiği belirtildi.

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ: DEHŞETE DÜŞTÜM

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, meydana gelen kazanın ardından "dehşete düştüğünü" açıkladı.

Acil durum ekiplerinin kazadan etkilenen kişilere yardım etmek ve güvenliklerini sağlamak amacıyla sahada çalıştığını belirten Sanchez, ilgili tüm idarelerin koordinasyon içinde hareket ettiğini ifade etti.

Sanchez, "Toledo'da meydana gelen tren kazası karşısında dehşete düştüm. Ulaştırma Bakanı Oscar Puente ve Kastilya-La Mancha Bölge Başkanı Emiliano García-Page ile sürekli iletişim halindeyim" ifadelerini kullandı.

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#İspanya#Tren#Kaza

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