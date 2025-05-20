Son dakika... İspanya'da telekomünikasyon şebekesi çöktü

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İspanya'da Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil ve O2 gibi büyük mobil telekomünikasyon şirketlerinin durumdan etkilendiği belirtildi.

Çok sayıda operatörü etkileyen kesinti nedeniyle sinyal kaybı, aramalarda kesinti ve mobil veri erişiminin olmaması gibi sorunlar rapor edildi.

İspanya Dijital Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanlığı'ndan bir yetkili, durumun bakanlık tarafından izlendiği ve sorunun çözümüne ilişkin teknik bilgi talep edildiğini söyledi.

ALTYAPI GÜNCELLEMESİ NEDENİYLE ÇÖKTÜ

Yaşanan çökmenin, İspanyol telekomünikasyon şirketi Telefonica'nın sabit şebeke hattında yaptığı güncellemenin etkisiyle yaşandığı ifade ediliyor.

Telefonica şirketinden yapılan açıklamada, "Şebekeyi güncellemek için bazı çalışmalar yürüttük, bu da bazı şirketlerde belirli hizmetleri etkiledi. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" denildi.

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112 (911) gibi acil durum hatlarına ulaşım problemi yaşandığı ifade edilirken, olası bir durumda iletişime geçilmesi için üç adet telefon numarası paylaşıldı.

⚠️ Incidencia general en la red digital de Telefónica.



El teléfono 112 está inoperativo.



‼️En caso de emergencia, llama al:



📞683638273

📞683134645

📞660705897 pic.twitter.com/gQITHqWoWC — 112 Aragón (@112Aragon) May 20, 2025

Ülkede, yaklaşık dört hafta önce geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanmıştı. Ulaşım ve iletişimin felç olduğu İspanya'da halk, çareyi pilli radyolara ve mumlara yönelmekte bulmuştu.

ELEKTRİK KESİNTİSİ HAYATI FELÇ ETMİŞTİ



İspanya'da 29 Nisan'da, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Portekizi' de etkileyen kesinti nedeniyle milyonlarca kişi karanlıkta kaldı. İletişimin ve ulaşımın durduğu İspanya'da, hastaneler de dahil olmak üzere pek çok kurum etkilendi.

Yalnızca İspanya’nın başkenti Madrid’de asansörlerde kalanlar için 286 kurtarma operasyonu yapıldı. İnsanlar kesintilerin uzun sürme ihtimaliyle stok yapmak için panikleyerek market ve mağazalara koştu, kasalarda metrelerce kuyruk oluştu. Marketler soğuk dolaplarda muhafaza edilen ürünleri çöpe atmak zorunda kaldı. Mum ve pilli radyo ilk tükenen ürünlerden olurken; sokaklarda tek bir radyodan haberleri dinlemeye çalışan kalabalıklar toplandı.

Ülkenin elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, yaklaşık beş saniyede büyük boyutlarda elektrik üretim kaybı yaşadıklarını ve bu kaybın toplam talebin yüzde 60'ına denk geldiğini belirtti.