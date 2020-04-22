Son dakika... İspanya'da son rakamlar açıklandı! Corona Virüsten 435 can kaybı daha

Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs salgınından en çok etkilenen ülkeleri başında gelen İspanya’da Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle ülkede toplam can kaybı 21 bin 717’ye yükseldi. Ülke genelinde Corona Virüs tespit edilen vaka sayısının ise 208 bin 389’a yükseldiği belirtildi.