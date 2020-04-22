DHA
Son Güncelleme:
Son dakika... İspanya'da son rakamlar açıklandı! Corona Virüsten 435 can kaybı daha
Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs salgınından en çok etkilenen ülkeleri başında gelen İspanya’da Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle 435 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 21 bin 717’ye çıktı.
Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs salgınından en çok etkilenen ülkeleri başında gelen İspanya’da Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle ülkede toplam can kaybı 21 bin 717’ye yükseldi. Ülke genelinde Corona Virüs tespit edilen vaka sayısının ise 208 bin 389’a yükseldiği belirtildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle