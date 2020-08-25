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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 25.08.2020 - 14:41 | Son Güncelleme:

Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınıyla mücadele için ordu göreve çağrıldı!

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Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınıyla mücadele için ordu göreve çağrıldı!
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AFP'nin geçtiği son dakika haberine göre İspanya'da son günlerde görülen Covid-19 vaka sayılarındaki artıştan sonra ordu salgınla mücadele için göreve çağrıldı.

AFP'nin geçtiği son dakika haberine göre İspanya'da son günlerde görülen Covid-19 vaka sayılarındaki artıştan sonra ordu salgınla mücadele için göreve çağrıldı.

Açıklamayı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez katıldığı basın toplantısında yaptı. 

Açıklamaya göre ordu artan vakalar karşısında bölgesel yönetimlere destek verecek.

İspanya merkezi yönetimi, bölgesel yönetimlere vaka takibi ve sağlık hizmetleriyle ilgili yardım edilebilmesi için 2000 askerden oluşan birlikler yollayacak. 

İspanya'da hafta sonundan bu yana yeni vaka sayılarında 19 bin 382 artış olduğu açıklandı. Ülkede, toplam sayı 405 bin 436 olarak güncellenirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 872'ye ulaştı. Vaka sayılarındaki artışın ardından merkezi hükümet ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli olsa da 17 özerk yönetimin her biri farklı önlemler almaya başladı.

Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınıyla mücadele için ordu göreve çağrıldı!
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