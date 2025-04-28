Son dakika... Avrupa'da elektrik kaosu: Birçok ülkeyi vurdu! Trafik ışıkları bile çalışmıyor, metro seferleri durdu

İspanya Başbakanlık Ofisi'nden açıklama: Kaynağını belirlemeye çalışıyoruz

İspanya ve Portekiz'in genelinde devam eden elektrik kesintisi ile ilgili İspanya Başbakanlık Ofisi'nden açıklama geldi. AFP'ye göre ofis "İspanya hükümeti elektrik kesintisinin 'kaynağını belirlemeye' çalışıyor" açıklaması yaptı.





İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan, acil durum hakkında bilgi almak üzere devlet elektrik şebekesi operatörü Red Electrica'nın merkezine gitti. Başbakanlık ayrıca vatandaşlardan evlerinden çıkmamalarını istedi.