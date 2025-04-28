Son dakika... Avrupa'da elektrik kaosu: Birçok ülkeyi vurdu! Trafik ışıkları bile çalışmıyor, metro seferleri durdu

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İspanya'nın elektrik şebekesi operatörü Red Electrica'nın Operasyon Müdürü Eduardo Prieto, ülke çapında yaşanan elektrik kesintisinin nedeni hakkında şu an için yorum yapamayacaklarını açıkladı. Prieto, elektrik kesintisinin kaynağını tespit etmek için her şeyin yapıldığını sözlerine ekledi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık yaşanırken, kentteki Barajas Havalimanı ile Barselona'daki El Prat Havalimanı'nda aksamalar yaşanıyor. Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde iletişim ve ulaşım ağları sekteye uğradı, internet hizmetleri aksadı.El Pais'in haberine göre İspanyol hükümeti kesintilerle ilgili soruşturma başlatırken, güvenlik güçlerinin Madrid sokaklarına konuşlandırıldığı bildirildi.
Politico'nun haberine göre, İspanya'da ismi belirtilmeyen bir yetkili, "İspanya'daki durumun idare edilmesi için kriz komitesi kuruldu. Şu aşamada bu dev kesintinin sebebine ilişkin bir kaynak yok. Siber saldırı ihtimali göz ardı edilmiyor ve soruşturmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.
Politico'nun haberine göre, Portekiz'deki elektrik operatörü E-Redes'ten yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin "Avrupa güç şebekesindeki bir problemden" kaynaklandığına işaret edildi.Açıklamada, voltajda dengesizliğin, kesintiye yol açmış olabileceği ifade edildi.
Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın güneybatısındaki Alaric Dağı'nda çıkan ve Perpignan ile doğu Narbonne kenti arasındaki yüksek gerilim hattına zarar veren yangının da olası bir neden olarak belirlendiği kaydedildi.
Portekiz'in başkenti Lizbon'dan gelen görüntülerde bir metro istasyonunun kapatıldığı görüldü.Lizbon'da kartlı ödemelerin durması sonucu ATM'lerde kuyruklar oluştu. Bölge sakinleri, trenlerin çalışmadığını belirtti.Lizbon kentindeki Humberto Delgado Havalimanı'nın da elektrik kesintisi nedeniyle uçuşlara kapatıldığı aktarıldı. Portekiz hava yolu şirketi "TAP Airlines", bir sonraki açıklamaya kadar havaalanlarına gidilmemesi için uyarıda bulundu.
Ülke genelinde elektrik kesintisinin sürdüğü İspanya'daki elektrik dağıtım şirketi Red Electrica, "tarihte benzeri olmayan" bu durumun düzelmesinin 6 ila 10 saat süreceğini duyurdu.
İspanya hükümeti, yetkililerin bugün Portekiz ve Fransa'nın bazı bölgelerinde yaşanan büyük elektrik kesintisinin nedenini araştırdığını belirterek, vatandaşlara trafik kaosundan kaçınmak için "yerlerinde kalmaları" çağrısında bulundu.
Başbakanlık Ofisi, "Hükümet, bu olayın kaynağını belirlemek ve mümkün olan en kısa sürede çözmek için tüm olası kaynakları seferber ediyor" dedi.
İberya Yarımadası'nda meydana gelen elektrik kesintisi sonrası bölgede yaşam durdu. Metrolar boşaltılırken, tarihi Sagra de Familia Katedrali'nin de elektrikleri kesildi.
İspanyol yetkililer, katedralin güvenlik önlemleri kapsamında boşaltıldığını duyurdu.
AB, elektrik kesintisinin nedenini anlamak için İspanya ve Portekiz ile temas halinde olduğunu söyledi. Yetkililer, kesintinin kaynağının halen belirlenemediğini vurguladı.
İspanya ve Portekiz'in genelinde devam eden elektrik kesintisi ile ilgili İspanya Başbakanlık Ofisi'nden açıklama geldi. AFP'ye göre ofis "İspanya hükümeti elektrik kesintisinin 'kaynağını belirlemeye' çalışıyor" açıklaması yaptı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan, acil durum hakkında bilgi almak üzere devlet elektrik şebekesi operatörü Red Electrica'nın merkezine gitti. Başbakanlık ayrıca vatandaşlardan evlerinden çıkmamalarını istedi.
AP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, elektrik kesintilerin yaşandığı ülkelerin toplam nüfus 50 milyondan fazla ancak kesintilerden kaç kişinin etkilendiği henüz bilinmiyor.
CNN International'da yer alan bilgilere göre, elektrik kesintisi yaşanan ülkelerde havaalanlarından metrolara kadar ulaşımda büyük bir kaos yaşanıyor. Madrid'deki elektrik kesintisi nedeniyle maçlara ara verilirken, her yıl düzenlenen tenis turnuvasına ara verildiği öğrenildi
Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Yerel medyada yer alan bilgilere göre Belçika'nın bazı kesimlerinde de elektrik kesintileri yaşanıyor.
BBC'de yer alan bilgilere göre, İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle ciddi bir trafik sıkışıklığı yaşanıyor.
Portekiz polisi de trafik ışıklarının ve sokak aydınlatmalarının risk altında olduğunu belirterek sürücülere 'Hızınızı azaltın, güvenli sürüşe öncelik verin' uyarısında bulundu.
İspanya'nın ulusal demir yolu şirketi Renfe, yerel saatle 12:30'da elektriklerin kesildiğini, tüm istasyonlarda seferlerin durduğunu, tren ve metroların çalışmadığını duyurdu.
İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, elektriği yeniden sağlamak için enerji şirketleriyle birlikte çalıştığını duyurdu. Kesintiye neyin neden olduğu henüz bilinmiyor. Red Electrica durumun analiz edildiğini ve vatandaşların kısa sürede bilgilendirileceğini açıkladı.
İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünde elektrikler kesildi!
2024 Yılı Kesintileri:
İber Yarımadası'nda bazı bölgeleri etkileyen kesintiler, Portekiz'in ulusal enerji şebekesi REN'deki teknik bir arıza ile İspanya'nın REE (Red Eléctrica de España) şebekesiyle senkronizasyon sorunları sonucu meydana geldi. Artan sıcaklıklar ve yoğun enerji talebi de sistemi zorladı.
2022 Avrupa Enerji Krizi:
Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaşanan enerji fiyatlarındaki artış ve arz güvenliği endişeleri, İspanya ve Portekiz'in enerji sistemleri üzerinde baskı oluşturdu. İber Yarımadası, LNG ithalatı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek krizin etkilerini hafifletmeye çalıştı.
Geçmişteki Benzer Olaylar
2006 İspanya Genel Elektrik Kesintisi:
Bir trafo merkezindeki arıza ve şebeke yönetimindeki aksaklıklar nedeniyle ülke genelinde dört saat süren geniş çaplı bir kesinti yaşandı. Bu durum ulaşımı ve sanayi üretimini ciddi şekilde etkiledi.
2017 Portekiz Orman Yangınları:
Aşırı sıcak hava koşulları ve büyük çaplı orman yangınları enerji nakil hatlarına zarar verdi. Özellikle kırsal bölgelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşandı ve enerji altyapısının doğal afetlere karşı ne kadar savunmasız olduğu ortaya çıktı.
2021 İspanya'da Filomena Fırtınası:
Ocak ayında meydana gelen şiddetli kar fırtınası, elektrik direkleri ve rüzgar türbinlerinde büyük hasara yol açtı. Madrid başta olmak üzere birçok bölgede günler süren elektrik kesintileri yaşandı.