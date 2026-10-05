İspanya Başbakanı Sanchez'den erken seçim açıklaması

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İspanya parlamentosu, hükümetin yeni konut yasası önerisini reddetti. İspanya Başbakanı Sanchez, parlamentonun aldığı kararın ardından erken seçim istedi. İspanyol hükümeti, erken seçimlerin 29 Kasım'da yapılmasını teklif etti.

Avrupa'nın en uzun süre görev yapan liderlerinden biri olan Sanchez, İran konusunda Trump yönetimine karşı durması, yenilenebilir enerjiyi desteklemesi ve kapsayıcı göç politikalarıyla küresel sol için bir kahraman haline gelmişti. Ancak Sanchez, ülke içinde popülaritesi önce en yakın çevresine yönelik yolsuzluk suçlamalarıyla, ardından Kuzey Afrika'daki bir İspanyol toprağına on binlerce göçmenin ani akınıyla tetiklenen büyük bir göç kriziyle sarsıldı.

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

KONUT PAKETİNİN REDDEDİLMESİ SON DARBE OLDU

Sanchez'in artan tahliyeler ve yükselen kiralara karşı kamu öfkesini dindirmeyi umduğu konut önlemlerinin reddedilmesi, bardağı taşıran son damla oldu. Yenilgi, hükümetin fiilen felç olduğunu ve liberal tabanının hayati gördüğü yasaları geçiremediğini gösterdi.

Ancak bu yenilgi, kurnaz bir taktikçi olarak bilinen Sanchez'e, anketlerde Sosyalist Partisi'ni geride bırakan muhafazakarları yenmeye çalışırken sol tabanını kampanya boyunca bir araya getirebilecek bir konu da sundu.

MUHALEFET SANCHEZ'E MEYDAN OKUDU

Sanchez, göç krizi ve yakın çevresini kapsayan birçok yolsuzluk skandalı nedeniyle otoritesine yönelik artan meydan okumalarla karşı karşıya kalmıştı. İspanya Başbakanı, konut krizi nedeniyle erken seçim kararı alarak siyasi geleceğini sandığa taşıdı.

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İspanya'da hükümetin acil konut yasasını geçirememesinin ardından on binlerce kişi sokaklara dökülmüştü. Madrid, Valensiya ve Barselona dahil birçok kentte yaklaşık 50 yürüyüş düzenlenmişti. Valensiya'da protestocularla polis arasında çatışma çıkmış; dokuz polis yaralanırken, beş kişi gözaltına alınmıştı. Başbakan Sanchez'in kongredeki yenilgisi, erken seçim tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.

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İspanya'da hükümetin acil konut yasasını meclisten geçirememesinin ardından cumartesi günü ülke genelinde on binlerce kişi protesto gösterileri düzenlemişti. Madrid, Valensiya ve Barselona dahil birçok kentte yaklaşık 50 yürüyüş yapılmıştı. Gösteriler, geçen ay 87 yaşındaki bir kadının yüksek kira artışını karşılayamadığı için evinden tahliye edilmesinin yarattığı tepkinin ardından gelmişti.

Valensiya Kiracılar Birliği sözcüsü, "Sokaklarda büyük bir öfke var" demişti.

MADRİD'DE YARIM MİLYON KİŞİ

En büyük gösteri başkent Madrid'de düzenlenmişti. Katılımcı sayısına ilişkin tahminler birbirini tutmamıştı; Madrid Kiracılar Birliği 500 bin kişinin katıldığını açıklarken, yetkililer bu sayıyı 70 bin olarak vermişti. Göstericiler "Kira düzenine barış yok" ve "Geleceğim olsun diye okuyorum, küçücük bir dairede yaşamak için değil" yazılı pankartlar taşımıştı. Ellerindeki anahtarları sallayan kalabalık, "Şehrin tüm anahtarları bizde" sloganları atmıştı. Bazı göstericiler günlerdir Puerta del Sol meydanında kamp kurmuştu.

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İspanyol polisi, meydandaki göstericilere ulaşmaya çalışan ve bazıları Nazi selamı veren aşırı sağcı bir grubun üç üyesini gözaltına aldığını duyurmuştu.