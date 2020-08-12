Son dakika! İskoçya'da tren raydan çıktı, olay yerine çok sayıda ambulans nakledildi

Ajansların son dakika olarak duyurduğu habere göre İskoçya'da büyük bir tren kazası yaşandı.

Raydan çıkan bir tren olduğu bilgisi verilirken olay yerine hava ambulansı da dahil olmak üzere çok sayıda ambulans nakledildiği aktarıldı.

Olayda ölen ve yaralananların sayısına dair bir açıklama ise henüz yapılmadı. Kaza İskoçya'nın doğu kıyısına yakın Stonehaven bölgesinde meydana geldi.

Olayın sosyal medyada yayınlanan videosunda raylardan yükselen dumanlar dikkat çekti.

İskoç polisi sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre olay yerel saatle sabah 9:40'ta yaşandı.

Olay yerindeki görgü tanıklarına göre bir hava ambulansı da tren kazasının yaşandığı bölgede.

25 polis aracının da Stonehaven bölgesinde görüldüğü gelen bilgiler arasında.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon da resmi Twitter hesabı üzerinden kazayla ilgili açıklama yaptı. Sturgeon açıklamasında 'Bu çok büyük ve ciddi bir kaza. Demiryolları Servisi'nden sürekli olarak bilgi almaya devam ediyorum. Tüm dualarım kaza yerinde bulunan vatandaşlarım için.' ifadesini kullandı.

İskoçya Sky Mews kanalının verdiği bilgiye göre tren kazasında en az 1 kişi hayatını kaybetti.

Başbakan Sturgeon, Edinburgh parlamentosundaki konuşmasında olay yerinden bilgileri almaya devam ettiğini ancak maalesef kazada çok sayıda yaralanan yolcu olduğu bilgisini aldığını açıkladı.

Raydan çıkan trenin yolcu treni olduğuysa kesinleşti.