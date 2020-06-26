Son dakika! İskoçya'da saldırı: Ölü ve yaralılar var

İskoçya Polis Teşkilatı Glasgow şehrinde bir bıçaklı saldırı gerçekleştiğini duyurdu

Bir otelin önünde gerçekleştiği açıklanan saldırıda şu ana kadar 3 kişinin öldüğü açıklandı. Bıçaklı saldırıyı geçekleştiren kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.

Reuters Haber Ajansı'nın geçtiği son dakika haberinde West George adlı sokakta gerçekleşen olaydan sonra polisin bölgeye geldiği ve sokağın yaya ve araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Olayın görgü tanıkları yerde kanlar içinde yatan insanlar ve ellerinde silahlarla polisler gördüğünü söyledi.

Saldırıda yaralanan bir de polis var. Yetkililer yaralı polisin hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını söyledi.

İskoçya polisi olayın kontrol altına alındığını bildirirken sivillerin bölgeden uzaklaşması talimatı verdi.