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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.05.2021 - 20:32 | Son Güncelleme:

Son dakika: İskoçya'da parlamento seçim sonuçları belli oldu!

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Son dakika: İskoçya'da parlamento seçim sonuçları belli oldu!

İskoçya’da parlamento seçimlerini bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi (SNP) kazandı.

Birleşik Krallık'ın parçası olan İskoçya'da oy verme işlemi 6 Mayıs saat 07.00'de başlamıştı. Parlamento seçiminin kazananı İskoç Ulusal Partisi (SNP) oldu.

İskoç Ulusal Partisi, seçimleri kazanması durumunda bağımsızlık referandumuna gitmeyi vadetmişti. Ancak referandum düzenlemek için 1998 tarihli İskoçya Yasası'nın 30. maddesi uyarınca İngiliz Parlamentosundan izin alınması gerekiyor.

2014'te yapılan bağımsızlık referandumunda İskoçlar yüzde 55'le bağımsızlığı reddetmişti. Bu sonuçta merkezi hükümetin, bağımsız bir İskoçya'nın AB üyesi olamayacağı tehdidinin etkili olduğunu savunan SNP, Brexit'le durumun değiştiğini ve yeniden referanduma gidilmesi gerektiğini ifade ediyor.

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