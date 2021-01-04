Son dakika: İran'dan nükleer açıklaması
İran'lı hükümet sözcüsü Ali Rabiei yaptığı açıklamada, 'Birkaç dakika önce, Fordo nükleer zenginleştirme tesisinde %20 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretme süreci başladı" dedi. İran, uranyum zenginleştirme kararını daha önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) bildirmişti.
İran'lı yetkililer geçtiğimiz hafta Fordo nükleer tesisinde uranyum zenginleştirme çalışmalarına başlayacaklarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) bildirmişti.
Hükumet sözcüsü Ali Rabiei tarafından yapılan açıklamada, 'Birkaç dakika önce, Fordo nükleer zenginleştirme tesisinde %20 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretme süreci başladı.' denildi.
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