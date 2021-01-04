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Haber Giriş: 04.01.2021 - 13:47 | Son Güncelleme:

Son dakika: İran'dan nükleer açıklaması

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Son dakika: İran'dan nükleer açıklaması
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İran'lı hükümet sözcüsü Ali Rabiei yaptığı açıklamada, 'Birkaç dakika önce, Fordo nükleer zenginleştirme tesisinde %20 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretme süreci başladı" dedi. İran, uranyum zenginleştirme kararını daha önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) bildirmişti.

İran'lı yetkililer geçtiğimiz hafta Fordo nükleer tesisinde uranyum zenginleştirme çalışmalarına başlayacaklarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) bildirmişti.

Hükumet sözcüsü Ali Rabiei tarafından yapılan açıklamada, 'Birkaç dakika önce, Fordo nükleer zenginleştirme tesisinde %20 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretme süreci başladı.' denildi.

 

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