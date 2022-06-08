Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: İran'da tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

#İran#Tren Kazası#Dünya

İran’da yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 17 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

İran güne felaket haberi ile uyandı. Ülkenin Yezd kentine giden yolcu treninin 4 vagonu yerel saatle 05.30'da Tabas yakınlarında raydan çıktı.

Olay yerine ambulans, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Tabas Özel Valisi Ali Ekber Rahimi yaptığı açıklamada, feci kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kurtarma ekiplerinin vagonlarda çalışmalarını sürdürmesi nedeniyle can kaybının artabileceğini ifade eden Vali Rahimi, trenin raydan çıkmadan önce bir iş makinesiyle çarpıştığını söyledi.

Trende 348 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Gözden Kaçmasın

Kritik bölge el değiştirdi... Ukrayna için çember daralıyorKritik bölge el değiştirdi... Ukrayna için çember daralıyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#Tren Kazası#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

50 farklı kişilikle yaşıyor Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar

50 farklı 'kişilikle' yaşıyor! 'Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar'

#Sağlık
80den fazla kadından ABDli jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

80'den fazla kadından ABD'li jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

#Skandal
Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibetin yüzünü sonunda gösterdi

Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibet'in yüzünü sonunda gösterdi

#Prens Harry

BAKMADAN GEÇME!

50 farklı kişilikle yaşıyor Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar

50 farklı 'kişilikle' yaşıyor! 'Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar'

#Sağlık
80den fazla kadından ABDli jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

80'den fazla kadından ABD'li jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

#Skandal
Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibetin yüzünü sonunda gösterdi

Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibet'in yüzünü sonunda gösterdi

#Prens Harry