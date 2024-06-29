Son dakika: İran'da seçimler ikinci tura kaldı! Türk aday Pezeşkiyan fark attı

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İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bir yıl öne alınan cumhurbaşkanlığı seçimleri dün yapıldı. Reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarıştığı seçimlerde 2 aday son dakikada adaylıktan çekildi.



İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona ermesi gerekirken üç defa uzatılan oy kullanma süresinin dün gece 24.00'te sona erdiğini duyurdu. İslami, 24.00 itibarıyla seçim merkezlerinin kapılarının kapatıldığını ve yalnızca içeride kalanların oy vermeye devam edeceğini söyledi. İranlı yetkili, sandıkların açılarak oy sayımına başlanacağını duyurdu.



SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI

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Seçim sonuçlarına dair ilk verilerin gece yarısı yayınlandı ve Mesud Pezeşkiyan'ın yarışı önde götürdüğü açıklandı.



Az önce gelen açıklama ile seçimin ikinci tura kaldığı açıklandı. İkinci turda en çok oy alan reformist Pezeşkiyan ile muhafazakar Said Celili yarışacak.



Son sayımlara göre Pezeşkian 8 milyon 300 binin üzerinde oy alırken, eski nükleer müzakereci Celili ise 7 milyon 100 binin üzerinde oy aldı.



OY TAŞIYAN ARACA SALDIRI

İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Rask kentinde, cumhurbaşkanlığı seçiminde oy sandıklarını taşıyan araca yapılan silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, oy verme işleminin bitmesinin ardından sandıkları alarak Rask’tan Cekigur kentine giden araca silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda 2 görevli öldü, bazı sandık görevlileri yaralandı.