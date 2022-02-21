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Son dakika: İran'da savaş uçağı düştü!

#İran#Savaş Uçağı#Uçak Düştü
Son dakika: İranda savaş uçağı düştü

İran’da bir savaş uçağının düştüğü açıklandı. Henüz doğrulanmamış bilgilere göre uçak bir binanın üzerine düşerek can kaybına sebep oldu.

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İran Mehr Haber Ajansı’ndan aktarılan son dakika bilgisine göre İran’ın Tebriz kentinde bir savaş uçağı düştü.

Uçağın, İran’a ait olup olmadığı ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Sputnik'te yer alan habere göre ise uçak bir spor salonunun üzerine düştü ve kazada hayatını kaybedenlerin olduğu bilgisi verildi.

İran devlet televizyonuna dayandırılan habere göre kazada en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...

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