Son dakika... İran'ın Bender Abbas limanında patlama

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İran'ın güney batısındaki Bender Abbas limanında çıkan yangın nedeniyle büyük bir patlama yaşandı. İlk belirlemere göre, patlamada yaralananların sayısı 516'ya çıktı.

İran devlet televizyonundaki haberde, patlamaya neden olan yangının, gümrükteki yanıcı madelerin alev almasının neden olduğu ifade edildi.

Gümrük Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Patlama, büyük ihtimalle liman bölgesinde bulunan tehlikeli madde ve kimyasalların bulunduğu bir depoda çıkan yangından kaynaklanıyor. Yanıcı maddelerin alev almasının ardından çıkan yangın patlamaya neden oldu" denildi.

Yetkililer, patlamanın ardından ilk yardım ekiplerinin olay yerine ulaştığını ve bölgede tahliye çalışmalarının başladığını söyledi.

Yerel basının aktardığına göre, çevre illerden de hissedilen şiddetli patlama "deprem" sanıldı.

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Basra Körfezi kıysında yer alan limandaki tüm faaliyetler durdurulurken patlama, çevredeki araçlarda ve binalarda hasara yol açtı.

Hürmüzgan Limanlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şehid Recai Limanı iskelesinin bir bölümünde patlama meydana geldi, yangını söndürme çalışmaları sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Hürmüzgan Kriz Yönetimi Müdürlüğü ise şu ana kadar kendilerine can kaybı bilgisinin gelmediğini bildirdi. Patlamada yaralananların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

HÜKÜMET YETKİLİLERİ HAREKETE GEÇTİ

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, Bender Abbas kentindeki limanda meydana gelen patlamadan sonra Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri ile telefonda görüştü.

Mümini, Vali Aşuri’den gerekli bilgileri alarak, soruşturma başlatılması için talimat verdi. Mümini’nin talimatı üzerine ülkenin Kriz Yönetimi Teşkilatı Başkanı’nın da bölgeye gittiği bildirildi.

PATLAMANIN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

İran ile ABD arasındaki görüşmelerin üçüncü turu Umman'ın başkenti Maskat'ta başladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran ile ABD arasında Umman aracılığındaki müzakerelerde önceki iki turda olduğu gibi İran heyetine Dışişleri Abbas Erakçi, Amerikan heyetine ise ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık ediyor.

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Umman'da iki ülke arasında hem uzmanlar düzeyinde teknik müzakereler hem üst düzey diplomatik görüşmeler gerçekleştirilecek.

⁠İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Taraflar, 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden Umman'ın aracılığında bir araya gelmişti. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.