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Son dakika...İran'da koronavirüs salgınına ilişkin korkutan görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haberler...İran'da koronavirüs kaynaklı vaka ve ölümlerde vaka sayıları tekrar artışa geçti. Her ne kadar ülkeden salgının seyrine yönelik olumlu haberler gelmiş olsa da salgının başlangıcında yeterli tedbir alınmadığı için, vaka sayılarındaki artışla baş etmekte oldukça zorlanılıyor. İran'ın Kaemşehr şehri yakınlarında, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin yıkandığı görüntüler ülkede infial yarattı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 175 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 421 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının 53 bin 448 'e vaka sayısının da 1 milyon 152 bin 72'ye çıktığını aktarıldı.
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