Son dakika...İran'da koronavirüs salgınına ilişkin korkutan görüntüler ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 175 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 421 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının 53 bin 448 'e vaka sayısının da 1 milyon 152 bin 72'ye çıktığını aktarıldı.

























