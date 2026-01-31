Son dakika... İran'da doğal gaz kaynaklı patlama! 'Devrim Muhafızları komutanı hedef alınmadı'

Haberin Devamı

İran'ın liman kenti Bender Abbas'taki bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri komutanının hedef alındığı iddia edildi.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, patlamada herhangi bir komutanın hedef alınmadığı belirtildi. Açıklamada, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu vurgulandı.

İran Devlet televizyonunda yer alan haberde, patlamanın sekiz katlı bir binada meydana geldiği ve patlama nedeniyle binadaki iki katın yıkıldığı, çok sayıda aracın ve iş yerinin zarar gördüğü belirtildi.





Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü, patlama sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı yönünde iddialar bulunduğuna ancak şu ana kadar bunu doğrulayamadıklarını söyledi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HUZİSTAN'DA DA DOĞAL GAZ PATLAMASI YAŞANDI

Bender Abbas kentindeki patlamanın yanı sıra Ahvaz kentindeki bir binada da patlama meydana geldi.

İran basınında yer alan haberlere göre; ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'da, 4 daireli bir binada gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yetkililer, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini, enkaz altında kalmış olabilecek diğer kişileri bulmak için arama çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.