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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.09.2020 - 09:25 | Son Güncelleme:

Son dakika: İran'da deprem

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Son dakika: İran'da deprem
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İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gülistan eyaletine bağlı Meravetepe ilçesi olan deprem, yerel saatle 09.16'da kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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