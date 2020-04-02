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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 12:46,Son Güncelleme:/

Son dakika... İran'da Corona Virüsten 124 ölüm daha

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Son dakika... İran'da Corona Virüsten 124 ölüm daha
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İran'da son 24 saatte yeni tip Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124 artarak, 3 bin 160'a yükseldi.

Devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 124 kişinin daha hayatını kaybettiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise 2 bin 875 olduğunu açıkladı.

Cihanpur böylece toplam ölü sayısının 3 bin 160'a, vaka sayısının da 50 bin 468'e ulaştığını belirtti.

Corona Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 956'sının durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 16 bin 711 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

 

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