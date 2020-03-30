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Dünya
AA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 12:38,Son Güncelleme:/

Son dakika... İran'da Corona Virüsten 117 can kaybı daha

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Son dakika... İran'da Corona Virüsten 117 can kaybı daha
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İran'da son 24 saatte yeni tip Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 kişi artarak, 2 bin 757'ye yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 2 bin 757'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 186 artarak 41 bin 495'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 511'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 13 bin 911 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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