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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.06.2021 - 08:47 | Son Güncelleme:

Son dakika... İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

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Son dakika... İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki İylam eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İylam eyaletine bağlı Salih Abad kenti olan deprem, yerel saatle 09.24'te kaydedildi.

Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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