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Haber Giriş: 03.08.2020 - 15:56,Son Güncelleme:

Son dakika... İran’da 4.5 büyüklüğünde deprem

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Son dakika... İran’da 4.5 büyüklüğünde deprem
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, İran'ın Buşehr Eyaleti'ne bağlı Cem şehrinde yerel saatle 16.07'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, depremin Fars Eyaleti’nde de hissedildiği aktarıldı.

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