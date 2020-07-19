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DHA
Haber Giriş: 19.07.2020 - 14:58,Son Güncelleme:

Son dakika... İran - Türkiye uçak seferleri durduruldu

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Son dakika... İran - Türkiye uçak seferleri durduruldu
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Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Şubat ayından beri askıda olan ve geçtiğimiz günlerde yeniden başlayan İran -Türkiye uçak seferleri yeniden durduruldu.

İran Havayolları Birliği Sekreteri Maksud Esedi Samani, durdurma talebinin Türkiye Ulaştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın isteği üzerine alındığını bildirdi.

Kararın gece saat 00:00 itibariyle yürürlüğe konulduğunu söyleyen İranlı yetkili, daha önce satılan biletlerin iptal edildiğini aktardı.

Seferlerin askıya alınma nedeni açıklanmazken, İran’da yeniden artışa geçen koronavirüs salgının alınan kararda etkili olduğu düşünülüyor.

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