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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 26.01.2021 - 16:20 | Son Güncelleme:

Son dakika... İran Rusya tarafından üretilen koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi

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Son dakika... İran Rusya tarafından üretilen koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi
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İran’ın Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V Kovid-19 aşısını kullanım için onayladığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya’da geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdiğini duyurdu. 

Zarif, açıklamayı Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesi sonrası yaptı.

Zarif açıklamasında ülkesinin Rusya’da geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdiğini kaydetti.

Zarif Moskova’daki açıklamasında, “Sputnik V aşısı İran’da da tescil edilmiş, sağlık otoritelerimiz tarafından onaylanmıştır." ifadesini kullandı. 

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