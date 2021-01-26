Son dakika... İran Rusya tarafından üretilen koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi
İran’ın Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V Kovid-19 aşısını kullanım için onayladığı belirtildi.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya’da geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdiğini duyurdu.
Zarif, açıklamayı Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesi sonrası yaptı.
Zarif açıklamasında ülkesinin Rusya’da geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdiğini kaydetti.
Zarif Moskova’daki açıklamasında, “Sputnik V aşısı İran’da da tescil edilmiş, sağlık otoritelerimiz tarafından onaylanmıştır." ifadesini kullandı.
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