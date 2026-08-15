İran Fransız diplomatları gözaltına aldı

AA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 16:16
İran, ülkenin “bağımsızlığını” hedef alan 2 Fransız diplomatı ülkeye karşı komplo kurma iddiasıyla gözaltına aldığını bildirdi. Diplomatlar hakkında İran'ın iç işlerine müdahale iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.
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İran İstihbarat Bakanlığı, 2 Fransız diplomatın gözaltına alındığını belirtti.
Diplomatların ülkenin bağımsızlığını hedef alan faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.
İranlı yetkililer, Fransız diplomatların "İran'ın iç işlerine müdahale" iddiasıyla soruşturulduğu ifade etti.