Son dakika... İran Dışişleri Bakanı Erakçi İstanbul'da: 'ABD saldırısının benzeri görülmedi'

Erakçi: Dünya sessiz kalmamalı

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Cenevre'de Avrupa ülkeleriyle görüşmesinin ardından İstanbul'a geldiğini belirterek, İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'na dün geldiğini ve çatışmaları bitirmek için farklı opsiyonların ele alındığını kaydetti. Erakçi, ABD saldırısının ani olduğunu ve Birleşmiş Milletler'in (BM) temel ilkelerini ihlal ettiğini ifade etti.





Erakçi, ABD saldırısının daha önce hiç görülmeyen bir ihlal olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:





"Bir BM üyesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine yapılan bu saldırı soykırımcı bir rejim ile beraber gerçekleştirilmiştir. ABD yönetimi bu saldırgan tutumun sonuçlarından sorumludur. Saldırı, bir kez daha ABD tarafının İran'a karşı duyduğu düşmanca tavır ve düşünceyi ortaya koydu. İran, halkını korumaya devam edecektir. İran'ı sadece ABD saldırganlığına değil, İsrail rejiminin yasa tanımayan saldırılarına karşı da koruyacağız.



SALDIRI BM KARARLARINI İHLAL EDİYOR





Rusya Başkanı ABD'nin bu savaşa dahlini kınamıştır. Ancak sadece diplomasiye taahhüdü değil, kendi seçmenlerini de zor duruma düşürmüştür. Bu barışçıl nükleer tesislere yapılan saldırılar, sadece BM kurallarının ihlalini değil, aynı zamanda bir ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine dair BM kararlarını da ihlal etmektedir.



DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR TEHLİKE





Bu tür bir saldırganlık karşısında sessiz kalmak dünyayı daha önce hiç görmediğimiz bir tehlike ve kaos seviyesine getirecektir. Dünya bu saldırıya sessiz kalmamalı. İnsanlık çok uzun yol kat etti. Böyle bir saldırganın bizi orman kanunlarına döndürmesine izin vermemeliyiz. BM bu saldırıyı kınamalı ve Washington sorumlu tutulmalı.





Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun Başkanı sunduğumuz kanıtları incelemeli. Kurumun yönetim kurulu toplanmalı ve ABD saldırısıyla ilgili değerlendirme yapmalı. Bütün çalışmalarımız kurumun denetimi çerçevesinde gerçekleştirildi.



DİPLOMASİYE ABD İHANET ETTİ





Diplomasiye ihanet eden ABD'dir. İran halkına karşı bir operasyon gerçekleştiriyor. Tek sorumlu onlar, İran'ın BM Şartı ve ilgili maddelerine göre kendini koruma hakkı var. İran güvenliğini ve güvenlikle ilgili çıkarlarını korumak için her türlü tedbiri alacaktır. ABD saldırısına karşılık vereceğiz.





ABD Bm Şartı'na hiçbir saygı duymadığını, uluslararası hukuka hiç saygı duymadığını ve herhangi bir uluslararası hukuk düzenlemesine saygı duymadığını ve dünyanın yönetişimine saygı duymadığını göstermiş oldu. Şu ana kadar ihlal etmedikleri hiçbir kırmızı çizgi yok. Dün geceki saldırıyla son derece önemli bir kırmızı çizgiyi geçtiler. Diplomasi için ne kadar fırsat kaldı bilmiyorum. Şu an saldırıdan aldığımız hasarı inceliyoruz. Dün ABD BM ve hukukun üstünlüğü ile oluşturulmuş uluslararası düzene bomba attı.



İRAN'A NEDEN SALDIRILMALI ANLAMIYORUZ





Biz enden İran'a saldırılmalı bunu anlamıyoruz. Bir haksız suçlamayla ilgili neden İran bedel ödüyor? Programımızın barışçıl olduğunu 20 yıldır göstermeye çalışıyoruz. Bir anlaşma yaptık, bütün dünya bizi kutladı. ABD anlaşmadan çekildi. Yeniden müzakere ediyorduk. Sonra bize saldırmaya karar verdiler. Önce İsrail'i kullandılar şimdi kendileri saldırıyorlar ve bizi daha fazla saldırıyla tehdit ediyorlar.





BM Güvenlik Konseyi saldırıyı kınamalı ve rolünü yerine getirmeli. Halkımızın durumu anlamış olmasından seviniyorum. Halkımız kendisine yapılan adaletsizliği anlıyor ve saldırılara karşı dik duruyor.







ABD saldırısına karşı ne yapacağımızı paylaşmayacağım. Nükleer silahlanmayı önlemeye ilişkin anlaşma bizi koruyamadı.



PUTİN İLE SON DERECE KRİTİK BİR GÖRÜŞME YAPACAĞIM<br />



Rusya ve İran arasında stratejik ortaklık var. Hareketlerimizi koordine ediyoruz. Rusya nükleer müzakerelerin tarafı oldu. ABD ile müzakere ederken Rusya ile de bilgi paylaştık. Yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son derece kritik bir görüşme yapacağım.





Dün sayın Erdoğan ile verimli görüşmelerim oldu. Bölge ülkeleriyle de görüştüm. İsrail'in saldırılarını sona erdirmek ve ABD'nin düşmanlığını önlemek için arabuluculuk yapmak istiyorlar. Şu anda bütün bölge ülkeleri İsrail'in cinayetlerini kınadı. İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin dışişleri bakanları çerçevesinde de İran oturumu yapıldı. Toplantıya Türkiye başkanlık etti. İsrail'in cinayetlerinin karşısında olduklarını belirttiler.







Siyonist rejim İran'daki amaçlarına ulaşamadı ve ağır darbeler aldı. İran'ın kahramanca savunması karşısında bir krize girdi ve ABD'den destek aldı. ABD'nin müdahalesi belki de siyonist rejimin başbakanını kurtarmak için saldırdı. Beyaz Saray Netanyahu denen kişinin etkisi altında. Bu ABD için utanç verici. Biz ülkemizi savunmaya devam edeceğiz. Silahlı kuvvetlerimiz hazır. Halkımız yüksek özgüvenle kendini savunmaya hazır. Ulusal gururumuz zedelendi. Hiçbir zaman kendi şerefimizden, toprağımızdan ve halkımızdan vazgeçmeyeceğiz.