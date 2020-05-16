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Dünya
DHA-AA
Haber Giriş: 16.05.2020 - 13:10,Son Güncelleme:

Son dakika... İran Corona Virüsü tedbirlerini yumuşatıyor! İşte o tarih...

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Son dakika... İran Corona Virüsü tedbirlerini yumuşatıyor! İşte o tarih...
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke genelinde yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) karşı getirilen kısıtlamaların Ramazan Bayramı'ndan sonra kaldırılacağını açıkladı. Ruhani, ülkede virüs tehlikesinin sona ermediğini ancak dünden iyi durumda olduklarını söyledi.

Corona Virüsü (Covid-19) salgınının en çok etkili olduğu ülkelerin başında gelen İran’da, normalleşme süreci devam ediyor. Ülke genelinde türbe, spor salonları, üniversitelerin yeniden açılmasına karar verildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında bugün toplanan Corona Virüsü ile Mücadele Kurulu’nda alınan kararla, Ramazan sonrası türbelerin açılması kararlaştırıldı. Türbelerdeki ibadet günlük 6 saat avluyla sınırlı olacak.

Son dakika... İran Corona Virüsü tedbirlerini yumuşatıyor İşte o tarih...

KUDÜS GÜNÜ BU YIL SEMBOLİK OLARAK DÜZENLENECEK

Toplantı sonrası konuşan Ruhani, Ramazan Bayramı namazının sağlık kurallarına uyularak ülke genelinde yapılacağını aktardı. Ruhani her yıl Ramazan ayının son cuması yapılan Kudüs Günü yürüyüşünün, bu yıl salgın nedeniyle Tahran’da araç konvoyu şeklinde sembolik olarak düzenleneceğini söyledi.

SPOR KARŞILAŞMALARI SEYİRCİSİZ BAŞLAYACAK

Spor aktivitelerinin seyircisiz olarak yeniden başlayabileceğini söyleyen Ruhani, restoranların da sağlık kurallarına uyularak Ramazan sonrası faaliyete geçebileceğini kaydetti. Ülke genelinde üniversitelerin 6 Haziran’da açılacağı duyuruldu.

 

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