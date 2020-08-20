MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika! İran, BAE gemisine el koydu, mürettebatını gözaltına aldı
GeriDünya Son dakika! İran, BAE gemisine el koydu, mürettebatını gözaltına aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 20.08.2020 - 13:45 | Son Güncelleme:

Son dakika! İran, BAE gemisine el koydu, mürettebatını gözaltına aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika! İran, BAE gemisine el koydu, mürettebatını gözaltına aldı
Abone Olgoogle-news

Gelen son dakika haberine göre İran Birleşik Arap Emirlikleri'ne atıp bir gemiye kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle el koydu. Geminin mürettebatı da gözaltına alındı.

Gelen son dakika haberine göre İran Birleşik Arap Emirlikleri'ne atıp bir gemiye kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle el koydu. Geminin mürettebatı da gözaltına alındı.

Reuters Haber Ajansı'nda yer alan habere göre İran, hafta başında Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle el koydu. 

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise aynı gün BAE Sahil Güvenlik görevlilerinin açtığı ateş sonucu İranlı iki balıkçı hayatını kaybetti. 

İran devlet televizyonundan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: 'Pazartesi günü kara sularımızda yasa dışı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle bir BAE gemisine el konulmuş ve gemi mürettabatı da gözaltına alınmıştır.'

Açıklamanın devamında ise 'BAE Sahil Güvenlik güçleri ateş açarak iki İranlı balıkçının ölümüne sebep olmuş ve bir tekneye el koymuştur. BAE, çarşamba gübü yaptığı yazılı açıklamada durumdan duydukları üzüntüyü bildirerek özür dilemiş ve verilen zararın tanzim edileceğini bildirmiştir.' sözlerine yer verildi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Son dakika haberler... Türkiye'den ortak bildiriye çok sert tepki: Riyakar davranışı bölge halkı affetmeyecek
daha fazla video için

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle