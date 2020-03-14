MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Irak'ta ABD askerlerinin olduğu üsse saldırı
GeriDünya Son dakika... Irak'ta ABD askerlerinin olduğu üsse saldırı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 14.03.2020 - 11:27,Son Güncelleme:/

Son dakika... Irak'ta ABD askerlerinin olduğu üsse saldırı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Irak'ta ABD askerlerinin olduğu üsse saldırı
Abone Olgoogle-news

Irak'ta ABD ve uluslararası koalisyon güçlerine ait askerlerin konuşlu olduğu Bağdat'taki Taci Askeri Üssü'ne bir hafta içinde 2'nci defa füze ile saldırı düzenlendi.

Yerel medyaya konuşan Iraklı güvenlik yetkilileri, Bağdat'ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü'ne katyuşa füzelerle saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Yetkililer, saldırıda herhangi bir can kaybının meydana gelip gelmediğine ilişkin açıklama yapmadı.

Öte yandan yerel medyada, saldırıya ilişkin paylaşılan ilk görüntülerde, bölgeden yoğun olmayan bir dumanın yükseldiği görüldü.

Taci Askeri Üssü'ne, 11 Mart'ta yine katyuşa füzelerle düzenlenen saldırıda 2 ABD ve 1 İngiliz askeri hayatını kaybetmiş, 12 asker de yaralanmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle