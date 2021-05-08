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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 08.05.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne drone saldırısı!

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Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne drone saldırısı!

Son dakika haberine göre Irak'taki koalisyon güçleri, ABD askerlerine ev sahipliği yapan Ayn el Esad üssüne bir insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Irak'ta ABD askerlerine ev sahipliği yapan Ayn el Esad hava üssü saldırıya uğradı. Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Irak'taki koalisyon güçleri, ABD askerlerine ev sahipliği yapan Ayn el Esad üssüne bir insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Koalisyon, insansız hava aracı tarafından gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Irak'ın batısındaki el Anbar vilayetinde bulunan üs, 3 Mart tarihinde de roketli saldırının hedefi olmuştu. Üsse isabet eden 10 roketin İran üretimi Arash tipi 122 mm topçu roketi olduğu açıklanmıştı.

 

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