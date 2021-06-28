Son dakika: Irak'dan ABD hava saldırısı sonrası ilk açıklama

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Mustafa el-Kazımi'nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul, Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine yönelik ABD saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Dün akşam Irak-Suriye sınırına düzenlenen ABD saldırısını kınıyor ve reddediyoruz. Bu saldırı, tüm uluslararası anlaşmalara göre Irak'ın egemenliğine ve milli güvenliğine yönelik bariz, kabul edilemez bir ihlaldir." ifadelerine yer verdi.

Irak'ın çıkar sahası olmasının kabul edilmediği kaydedilen açıklamada, bu tür ihlallerin yeniden yaşanmaması için tüm düzeylerde gerekli incelemelerin yapılacağı aktarıldı.

Haşdi Şabi'ye bağlı Ketaib Seyyid'ül Şuheda milis grubu, ABD'nin Irak-Suriye sınırına düzenlediği saldırıda 4 mensubunun öldüğünü bildirmişti.

Saldırıda öldürülenler için akşam saatlerde Bağdat'ta cenaze töreni düzenlenecek.

İRAN'DAN TEPKİ

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin Irak-Suriye sınırında İran destekli milis gruplara düzenlediği hava saldırısının "bölgedeki istikrarı bozduğunu" söyledi.

ABD'nin yeni yönetiminin sadece İran'a yönelik yaptırımlar konusunda değil bölgedeki diğer meselelerle ilgili de kendisinden önceki Donald Trump hükümetinin politikalarını takip ettiğini savunan Hatibzade, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin yeni yönetimi; duygusal davranışlar, krize yol açan ve bölge halkı için gerginlik ve sorun çıkarıcı yanlış adımlar yerine istikametini düzeltmelidir. Bıraksın bölge halkı onların müdahalesi olmadan kendi kaderleriyle ilgili karar alsın. ABD'nin yaptıkları kesinlikle bölgedeki istikrarı bozmaktadır. İstikrarsızlığın kurbanlarından birisi de ABD'nin kendisi olacaktır."

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