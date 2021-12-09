Son dakika... Irak'dan 'ABD' açıklaması: Misyon tamamlandı, Irak'tan çekildiler!

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Irak, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun savaş misyonunu tamamladığını açıkladı.

Açıklama Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci'den geldi. Araci koalisyon güçlerinin Irak'tan çekildiğini duyurdu.

Bunun koalisyon ile ilişiklerin sona ereceği anlamı taşımadığının altını çizen yetkili eğitim ve danışmanlık gibi konularda iş birliğinin süreceğini belirtti.

Irak'tan gelen bu açıklama henüz ABD makamları tarafından doğrulanmadı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin geçen ay, Irak'taki muharebe misyonunun yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve 31 Aralık'a kadar 'savaş rolüne sahip hiçbir ABD kuvvetinin' kalmayacağını duyurmuştu.