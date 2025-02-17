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Son dakika... İnişe geçen uçak takla attı! Havalimanında ilginç kaza: 8 yaralı

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#Toronto#Uçak#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 23:42

Son dakika haberine göre; Delta Havayollarına ait bir yolcu uçağının, Toronto Pearson Uluslararası Havaalanı'na inişi sırasında ters döndüğü öğrenildi. Uçak için kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği bilgisine ulaşıldı. İlk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

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ABD’nin Minneapolis kentinden Kanada’nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines’a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Uçağın bulunduğu bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Havalimanı yetkilileri, uçaktaki tüm yolcu ve mürettebata ulaşıldığını ifade etti.

Polis, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, yolcuların çoğunun uçaktan tahliye edildiğini ve zarar görmediğini açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Toronto#Uçak#Kaza

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