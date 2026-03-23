Son dakika... İniş yapan uçak yerdeki araçla çarpıştı! ABD'de feci kaza

New York Post gazetesinin haberine göre, Kanada'nın Montreal kentinden havalanan uçak, LaGuardia Havalimanı'na inişi sırasında itfaiye aracına çarptı.

Olayın ardından piste çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, uçağın ön kısmında hasar oluştuğu ve birden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.



UÇUŞLAR DURDURULDU



AFP'de yer alan bilgilere göre havalimanı geçici süreyle kapatıldı, uçuşlar durduruldu.





🚨🇺🇸 BREAKING: Mass casualty incident declared at LaGuardia Airport, New York.



Air Canada Express CRJ-900, approximately 100 passengers, collided with a fire truck on the runway.



5 first responders were in the truck. 5 in critical condition. Fatalities unconfirmed.



— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 23, 2026

Kazanın kötü hava koşullarından kaynaklandığı ileri sürülürken sosyal medyada paylaşılan ve henüz doğrulanamayan görüntülerde uçağın ön kısmının hasar aldığı görüldü.New York Post'un haberine göre, uçakta yaklaşık 100 yolcu bulunuyordu. Kazada dört itfaiyeci ağır yaralandı, yolcularda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.