Son dakika... İniş yapan uçak yerdeki araçla çarpıştı! ABD'de feci kaza

#Uçak Kazası#Laguarida Havalimanı#New York
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 08:12

ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağının itfaiye aracına çarptığı, olayda yaralananlar olduğu ifade edildi.

New York Post gazetesinin haberine göre, Kanada'nın Montreal kentinden havalanan uçak, LaGuardia Havalimanı'na inişi sırasında itfaiye aracına çarptı.

Olayın ardından piste çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, uçağın ön kısmında hasar oluştuğu ve birden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

UÇUŞLAR DURDURULDU

AFP'de yer alan bilgilere göre havalimanı geçici süreyle kapatıldı, uçuşlar durduruldu.

Kazanın kötü hava koşullarından kaynaklandığı ileri sürülürken sosyal medyada paylaşılan ve henüz doğrulanamayan görüntülerde uçağın ön kısmının hasar aldığı görüldü.

100 YOLCU VARDI, 4 İTFAYECİ YARALANDI

New York Post'un haberine göre, uçakta yaklaşık 100 yolcu bulunuyordu. Kazada  dört itfaiyeci ağır yaralandı, yolcularda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.



