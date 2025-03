Son dakika: İngiltere'de kaos: Heathrow Havalimanı kapatıldı, 16 binden fazla ev elektriksiz, çok sayıda uçuş iptal...

Londra'daki Heathrow Havalimanı, bölgedeki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın ve ardından yaşanan kesinti nedeniyle kapatıldı. Havalimanının bugün gece yarısına kadar hizmet veremeyeceği öğrenildi.



Londra İtfaiyesi, Nestles Caddesi'ndeki yangına yaklaşık 70 itfaiyeci ve 10 itfaiye aracının müdahale ettiğini, şimdiye kadar 150 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.



Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, trafo merkezinden yükselen alevler ve gökyüzüne doğru yükselen siyah dumanlar görülüyor.



Londra İtfaiye Tugayı/X

Havalimanından yapılan açıklamada, havalimanını besleyen bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının "önemli bir elektrik kesintisine" neden olmasının ardından havalimanının bugün gece yarısına kadar kapatıldığı belirtildi.

Tüm yolculara havalimanına seyahat etmemelerinin tavsiye edildiği açıklamada, "Yolcularımızın ve meslektaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Heathrow, 21 Mart günü saat 23.59'a kadar kapalı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.



Bugün havalimanından yapılacak çok sayıda uçuş iptal edildi.



FlightRadar24 sözcüsü Ian Petchenik, Heathrow'un kapanmasının dünya genelindeki uçuşlarda aksamalara yol açacağını belirterek, "Heathrow dünyanın en önemli merkezlerinden biri. Bu durum dünya çapındaki hava operasyonlarını aksatacak. Yolcuları büyük bir kaos bekliyor." dedi.

İngiliz medyası yangın sonrası en az 120 uçağın rotasını değiştirmek ve ya başlangıç ​​noktalarına dönmek zorunda kalacağını yazdı. İngiliz Dailmail gazetesindeki habere göre kriz dünya genelinde yüzbinlerce yolcuyu etkileyecek.





🚨Just in: London Heathrow Airport will be closed all day tomorrow due to a significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation



“We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances” pic.twitter.com/LpeBVM6Hws