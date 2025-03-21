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Son dakika: İngiltere'de kaos: Heathrow Havalimanı kapatıldı, 16 binden fazla ev elektriksiz, çok sayıda uçuş iptal...

Güncelleme Tarihi:

#Londra#Heathrow Havalimanı#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 07:45

Dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Londra'daki Heathrow Havalimanı, bölgedeki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın ve ardından yaşanan kesinti nedeniyle bugün gece yarısına kadar hizmet veremeyecek. İngiliz medyasında yer alan bilgilere göre yangın nedeni ile 16 bin 300'den fazla ev elektriksiz kaldı, yüzlerce uçuş iptal edildi.

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Londra'daki Heathrow Havalimanı, bölgedeki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın ve ardından yaşanan kesinti nedeniyle  kapatıldı. Havalimanının bugün gece yarısına kadar hizmet veremeyeceği öğrenildi.

Londra İtfaiyesi, Nestles Caddesi'ndeki yangına yaklaşık 70 itfaiyeci ve 10 itfaiye aracının müdahale ettiğini, şimdiye kadar 150 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, trafo merkezinden yükselen alevler ve gökyüzüne doğru yükselen siyah dumanlar görülüyor.

Son dakika: İngilterede kaos: Heathrow Havalimanı kapatıldı, 16 binden fazla ev elektriksiz, çok sayıda uçuş iptal...

Londra İtfaiye Tugayı/X

ÇOK SAYIDA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Havalimanından yapılan açıklamada, havalimanını besleyen bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının "önemli bir elektrik kesintisine" neden olmasının ardından havalimanının bugün gece yarısına kadar kapatıldığı belirtildi.

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Tüm yolculara havalimanına seyahat etmemelerinin tavsiye edildiği açıklamada, "Yolcularımızın ve meslektaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Heathrow, 21 Mart günü saat 23.59'a kadar kapalı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bugün havalimanından yapılacak çok sayıda uçuş iptal edildi.

Son dakika: İngilterede kaos: Heathrow Havalimanı kapatıldı, 16 binden fazla ev elektriksiz, çok sayıda uçuş iptal...

120 UÇAK ROTASINI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA 

FlightRadar24 sözcüsü Ian Petchenik, Heathrow'un kapanmasının dünya genelindeki uçuşlarda aksamalara yol açacağını belirterek, "Heathrow dünyanın en önemli merkezlerinden biri. Bu durum dünya çapındaki hava operasyonlarını aksatacak. Yolcuları büyük bir kaos bekliyor." dedi.

İngiliz medyası yangın sonrası en az 120 uçağın rotasını değiştirmek ve ya başlangıç ​​noktalarına dönmek zorunda kalacağını yazdı. İngiliz Dailmail gazetesindeki habere göre kriz dünya genelinde yüzbinlerce yolcuyu etkileyecek.



16 BİNDEN FAZLA EV ELEKTRİKSİZ KALDI

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Heathrow Havalimanı'nın kapatılması, Londra'nın batısındaki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle çok sayıda evin elektriksiz kalmasının ardından gerçekleşti.

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan bilgilere göre, 16 bin 300'den fazla ev elektriksiz kaldı.

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#Londra#Heathrow Havalimanı#Yangın

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